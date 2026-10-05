Латвийские специалисты следят за сообщениями о возможной чуме в России

Согласно данным ВОЗ, приведенным SPKC, с 2019 по 2025 год о лабораторно подтвержденных случаях чумы у людей сообщали шесть стран в двух регионах ВОЗ. В Африканском регионе это Демократическая Республика Конго, Кения, Мадагаскар и Уганда, а в регионе Западной части Тихого океана - Китай и Монголия.