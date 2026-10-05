Латвийские специалисты следят за сообщениями о возможной чуме в России
Риск распространения чумы за пределы страны, в том числе в Латвию, оценивается как очень низкий даже в том случае, если возможный случай заболевания в России подтвердят лабораторно, считает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Центр прокомментировал сообщения СМИ о возможном случае легочной чумы в Иркутской области России. The Moscow Times и Meduza писали, что почти 200 человек поместили в больницы под наблюдение после контакта с пациенткой, которая якобы умерла от легочной чумы.
SPKC подчеркивает, что сведения о смерти, возможно связанной с легочной чумой, и введении масштабных карантинных мер пока официально не подтвердили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Центр поясняет, что сегодня своевременная диагностика, изоляция пациентов, наблюдение за контактировавшими с ними людьми и эффективное лечение антибиотиками позволяют успешно ограничивать распространение чумы и предотвращать крупные вспышки.
SPKC постоянно следит за информацией о возможном случае чумы в России и других потенциальных угрозах здоровью населения международного масштаба. Это необходимо, чтобы при необходимости своевременно оценить риски и организовать соответствующие меры профилактики и контроля инфекционных заболеваний.
По данным SPKC, сегодня чума уже не представляет глобальной угрозы, какой она была в прошлом, однако болезнь не искоренена, а ее природные очаги по-прежнему существуют.
Согласно данным ВОЗ, приведенным SPKC, с 2019 по 2025 год о лабораторно подтвержденных случаях чумы у людей сообщали шесть стран в двух регионах ВОЗ. В Африканском регионе это Демократическая Республика Конго, Кения, Мадагаскар и Уганда, а в регионе Западной части Тихого океана - Китай и Монголия.
В этих шести странах зарегистрировали в общей сложности 3847 из 3860 возможных случаев чумы, о которых сообщили во всем мире.