airBaltic планирует сократить от 500 до 700 сотрудников в странах Балтии

Согласно текущим прогнозам, изменения могут затронуть от 500 до 700 должностей на базах airBaltic в Риге, Вильнюсе и Таллине. Точное число пока не определено и может измениться в ходе процесса. Этот диапазон учитывает как продолжающиеся переговоры с профсоюзами о возможном сокращении рабочего времени пилотов и бортпроводников, так и разработку новой организационной структуры компании. Ее планируют определить к середине октября. Сейчас в авиакомпании работают около 3000 человек.