airBaltic планирует сократить от 500 до 700 сотрудников в странах Балтии
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic продолжает выполнять новый бизнес-план, постепенно подстраивая работу компании под ее будущую модель. Один из шагов - пересмотр численности персонала, чтобы структура компании и расходы соответствовали ее будущим масштабам.
Согласно текущим прогнозам, изменения могут затронуть от 500 до 700 должностей на базах airBaltic в Риге, Вильнюсе и Таллине. Точное число пока не определено и может измениться в ходе процесса. Этот диапазон учитывает как продолжающиеся переговоры с профсоюзами о возможном сокращении рабочего времени пилотов и бортпроводников, так и разработку новой организационной структуры компании. Ее планируют определить к середине октября. Сейчас в авиакомпании работают около 3000 человек.
Пересмотр численности персонала - одна из мер нового бизнес-плана. Как сообщалось ранее, его приоритеты - укрепление финансовой устойчивости авиакомпании, более целенаправленное развитие маршрутной сети и повышение общей эффективности работы. План также предусматривает сокращение парка самолетов Airbus A220-300 и более тесное сотрудничество с партнерами ACMI, которые предоставляют самолеты вместе с экипажами. При этом airBaltic намерена сохранить надежное авиасообщение для Латвии и стран Балтии.
Президент и исполнительный директор airBaltic Эрно Хильден:
"Мы понимаем, что предстоящие перемены очень важны для наших сотрудников. Поэтому для нас в приоритете действовать ответственно, открыто и с уважением к каждому коллеге, своевременно информируя о дальнейших шагах компании. Решения в отношении конкретных людей пока не приняты, сейчас проходят необходимые переговоры и консультации. Весь процесс будет осуществляться с полным соблюдением действующих законов и установленных процедур".
Дополнительную информацию сотрудники получат в течение октября. Поскольку индивидуальные решения еще не приняты, пока рано говорить о возможных последствиях для отдельных баз, подразделений или групп работников.
airBaltic уведомила Государственное агентство занятости о планируемом коллективном сокращении работников. Дальнейшие действия будут проходить в соответствии с установленными законом правилами.
Авиакомпания будет постепенно сообщать о важных изменениях в численности персонала и о реализации бизнес-плана в целом.
Изменения не повлияют на расписание рейсов airBaltic. Авиакомпания продолжает работать в обычном режиме, все запланированные рейсы выполняются по расписанию.