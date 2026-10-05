Олег Куваев получил 4 года тюрьмы заочно: что было в 169-й серии "Масяни"
Аниматора и автора популярного российского мультсериала про Масяню Олега Куваева заочно приговорили к четырем годам и одному месяцу тюрьмы. Причиной уголовного дела стала серия, в которой главный герой призывает российских военнослужащих сдаться.
Куваеву предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса России о публичных призывах к действиям, направленным против государственной безопасности, а также об уклонении от обязанностей "иностранного агента".
Уголовное дело было возбуждено из-за 169-й серии "Масяни", вышедшей 3 года назад, в которой главный герой призывает российских военнослужащих сдаться. Ранее прокурор запрашивал для Куваева 5 лет и 11 месяцев лишения свободы.
Как отмечает "Медиазона", суд допросил эксперта Министерства юстиции России Владислава Иванова, а также "случайных интернет-пользователей" Никиту Сотникова и Никиту Грищенко. Они посмотрели инкриминируемую серию "Масяни" и выразили возмущение тем, что в ней высмеивается российская армия, что, по их мнению, могло побудить зрителей занять сторону Украины.
Анимационный сериал "Масяня" выходит с 2001 года. На данный момент создано девять сезонов. Сейчас Олег Куваев находится за пределами РФ и объявлен в розыск.