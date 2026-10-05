Олег Куваев получил 4 года тюрьмы заочно: что было в 169-й серии "Масяни"

Как отмечает "Медиазона", суд допросил эксперта Министерства юстиции России Владислава Иванова, а также "случайных интернет-пользователей" Никиту Сотникова и Никиту Грищенко. Они посмотрели инкриминируемую серию "Масяни" и выразили возмущение тем, что в ней высмеивается российская армия, что, по их мнению, могло побудить зрителей занять сторону Украины.