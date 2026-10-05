Впервые ни одному дому в Риге не задержат отопление. Когда начнут подключать?
В Риге готовятся включить отопление уже в начале следующей недели. Управляющая компания назвала погодные условия, при которых начнет подключать дома, и сообщила, что впервые ни один дом не останется без тепла из-за долгов.
Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели, исходя из текущего прогноза погоды. Об этом агентству LETA сообщила представитель компании Инита Кабанова.
Тепловые узлы всех домов под управлением RNP технически готовы к отопительному сезону. По желанию жителей отопление уже включили в десяти домах. Кроме того, впервые за всю историю ни одному дому не задержат подключение отопления из-за долгов.
Как пояснила Кабанова, RNP ежегодно начинает отопительный сезон, когда устанавливается продолжительная прохладная погода. Для этого должны совпасть несколько условий: как минимум три дня температура воздуха на улице не должна подниматься выше +14 градусов, в какой-то момент она должна опуститься до +8 градусов, а в следующие три дня ожидается такая же или более холодная погода. Согласно текущим прогнозам, эти условия будут выполнены в понедельник, 12 октября. Все дома планируют подключить к отоплению постепенно, в течение трех дней.
Жители могут выбрать для своего дома и другую дату начала отопительного сезона. Такое решение собственники квартир принимают путем голосования или поручают отдельным владельцам квартир, заранее получившим соответствующие полномочия. Сейчас отопление уже включили по решению жителей десяти домов. В энергоэффективно отремонтированных зданиях жители могут регулировать отопление отдельно в каждой квартире.
Кабанова отметила, что в этом году жители особенно ответственно оплачивают счета: ни одному из домов под управлением RNP не грозит задержка с подключением отопления из-за долгов. Это связано как со своевременными платежами жителей, так и с систематической работой управляющей компании с должниками.
Около 84% клиентов ежемесячно оплачивают счета без задержек. За год уровень оплаты достигает 99%.
Rīgas siltums может принять решение не подключать отопление, если за последний год жители дома оплатили менее 80% общей суммы счетов. Чтобы не допустить накопления долгов, RNP принимает меры по их взысканию, а жителям, испытывающим финансовые трудности, предлагает договориться о постепенном погашении задолженности.
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В компании подчеркивают, что за долг отвечает только сам владелец квартиры. Соседи не обязаны его оплачивать.