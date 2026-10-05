Впервые ни одному дому в Риге не задержат отопление. Когда начнут подключать?

Как пояснила Кабанова, RNP ежегодно начинает отопительный сезон, когда устанавливается продолжительная прохладная погода. Для этого должны совпасть несколько условий: как минимум три дня температура воздуха на улице не должна подниматься выше +14 градусов, в какой-то момент она должна опуститься до +8 градусов, а в следующие три дня ожидается такая же или более холодная погода. Согласно текущим прогнозам, эти условия будут выполнены в понедельник, 12 октября. Все дома планируют подключить к отоплению постепенно, в течение трех дней.