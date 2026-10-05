"5 охранников вывели меня из аэропорта": Хенрик Данусевич подал в суд на airBaltic
Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич подал в суд на airBaltic, обвинив авиакомпанию в произволе и нежелании признавать ошибки. Он утверждает, что после конфликта в аэропорту Вильнюса его регистрацию аннулировали, а самого пассажира вывели пять охранников.
Хенрик Данусевич сообщил в Facebook, что подал в суд на национальную авиакомпанию, требуя компенсации и возмещения морального вреда. "Почему я подал в суд на airBaltic? (Судиться от имени всех разочарованных пассажиров)", - написал Данусевич.
"Сегодня я официально подал в суд иск против AS Air Baltic Corporation о взыскании компенсации и возмещении морального вреда. Юристы airBaltic прислали мне окончательный ответ: "Наша позиция не меняется, обращайтесь в суд". Хорошо, встретимся в суде", - заявил он.
При этом Данусевич подчеркивает, что считает эту историю не только своим личным конфликтом с авиакомпанией. По его словам, многие пассажиры сталкивались с отменами рейсов, потерянным багажом или, как он считает, высокомерным отношением в конфликтных ситуациях.
"Но как часто у обычного человека есть время, деньги и нервы, чтобы судиться с этим гигантом? Почти никогда. Люди просто проглатывают эту несправедливость и молчат", - написал он.
Данусевич также вспомнил случаи, когда пассажиров перевозили самолетами других авиакомпаний - Smartwings, Heston, Niceair и FlySky, хотя, по его словам, за билеты они платили по цене, соответствующей услугам airBaltic. "В гостинице вы ведь платите по-разному за люксовый или экономичный номер? За эти варианты нас не спрашивали и компенсацию не давали", - отметил он.
При этом президент Латвийской ассоциации торговцев заявил, что в целом положительно относится к airBaltic. "Мне действительно нравятся услуги airBaltic, я горжусь ею как носителем имиджа Латвии и понимаю ее огромную роль в развитии нашей экономики. Все красиво до первой ошибки", - написал Данусевич. По его мнению, проблема проявляется именно тогда, когда возникает конфликт между компанией и пассажиром. "Внутренняя установка компании в конфликтных ситуациях пугает - никогда и ни при каких обстоятельствах не признавать свои ошибки, даже если факты кричат об обратном", - считает он.
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Свой конфликт с airBaltic Данусевич называет "полным абсурдом". По его словам, сотрудники авиакомпании в аэропорту Вильнюса самовольно аннулировали его регистрацию на рейс, после чего около полуночи пять охранников вывели его из аэропорта.
"В объяснениях они записали откровенную ложь, что я "представлял угрозу авиационной безопасности", - утверждает Данусевич. Он пояснил, что, по его версии, на самом деле защищал другого пассажира из Эстонии.
При этом, как утверждает Данусевич, сам Вильнюсский аэропорт, сотрудники которого непосредственно осуществляли наземное обслуживание, ранее официально извинился перед ним за действия своих работников и добровольно возместил транспортные расходы. "Субподрядчик признал свою вину и возместил ущерб, а руководство airBaltic продолжает упрямо держаться за ложь и гонять своих клиентов по судам", - написал Данусевич. Теперь он намерен довести судебный процесс до конца. "Если они выбрали этот путь, я пройду этот судебный процесс до конца. Не только ради себя, но и чтобы показать пример: против произвола и игнорирования клиентов можно и нужно бороться", - заявил он.
По мнению Данусевича, репутация авиакомпании определяется не только рекламой. "Репутация - это не только дорогие маркетинговые кампании - это способность признать ошибку и уважительно относиться к людям", - написал он.
В конце публикации Данусевич призвал других пассажиров поделиться своим опытом конфликтов с airBaltic и рассказать, сталкивались ли они с подобным отношением со стороны компании.