"5 охранников вывели меня из аэропорта": Хенрик Данусевич подал в суд на airBaltic

При этом, как утверждает Данусевич, сам Вильнюсский аэропорт, сотрудники которого непосредственно осуществляли наземное обслуживание, ранее официально извинился перед ним за действия своих работников и добровольно возместил транспортные расходы. "Субподрядчик признал свою вину и возместил ущерб, а руководство airBaltic продолжает упрямо держаться за ложь и гонять своих клиентов по судам", - написал Данусевич. Теперь он намерен довести судебный процесс до конца. "Если они выбрали этот путь, я пройду этот судебный процесс до конца. Не только ради себя, но и чтобы показать пример: против произвола и игнорирования клиентов можно и нужно бороться", - заявил он.