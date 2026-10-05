Такого в Дзинтари еще не видели! 26 ресторанов Юрмалы начали битву за гостей с эффектного перформанса

Специальные меню доступны в ценовых категориях 35 и 45 евро. В них также есть вегетарианские блюда, дегустационное меню и кулинарное путешествие из пяти остановок "Восточный экспресс". Рестораны расположены в разных районах Юрмалы - от Вайвари и Дубулты до Майори, Дзинтари, Булдури и Лиелупе. Гости смогут совместить обед или ужин с осенней прогулкой и знакомством с городом.