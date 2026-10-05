Такого в Дзинтари еще не видели! 26 ресторанов Юрмалы начали битву за гостей с эффектного перформанса
В воскресенье, 4 октября, в концертном зале "Дзинтари" эффектным гастрономическим перформансом открылась Неделя ресторанов Юрмалы. С 5 по 18 октября специальные меню представят 26 ресторанов и кафе города.
На открытии встретились представители СМИ, известные люди, авторы материалов о еде и образе жизни, представители ресторанной отрасли и другие гости. Они первыми познакомились с историей вкусов Юрмалы этого года.
Концепцию открытия и гастрономический перформанс создала творческая команда Skudras Metropole. Ее вдохновительница Гундега Скудриня представила вкусы Юрмалы необычным образом, объединив гастрономию, музыку, движение, ароматы, свет и визуальное искусство.
"Юрмала - город, где встречаются море и лес, природа и легкость курорта. Мы хотели не рассказать об этом словами, а дать гостям прочувствовать все своими чувствами. Поэтому гастрономия стала перформансом, где у каждого вкуса, аромата, звука и движения была своя роль", - рассказала Гундега Скудриня.
Гостей встречали хореографические зарисовки-прогулки, а первые вкусовые остановки передавали атмосферу леса, болота и моря. Стол превратился в сцену, на которой гастрономия переплеталась с музыкой и движением. По скользящей ленте один за другим появлялись особые блюда от всех 26 участников Недели ресторанов.
На столе также создали съедобную инсталляцию с очертаниями Юрмалы, а игра шеф-повара Лауриса Алексеева на фортепиано сопровождала необычное приготовление соленого мороженого. В другой части перформанса художница превратила электрические сигналы грибов в звуки. Ароматы сосны, соли, янтаря и чая помогли создать атмосферу курортной Юрмалы.
Кульминацией стала световая инсталляция в оттенках заката. На столе появились съедобные "морские жемчужины" и янтарные мотивы.
В продолжение вечера гости посетили концерт открытия цикла "Музыка выходного дня" - "Андрис Эрглис и друзья". Цикл концертов в зале "Дзинтари" создан для тех, кто хочет проводить выходные под популярную музыку в непринужденной обстановке. В программе - любимые артисты, знакомые песни и возможность послушать музыку в одном из главных культурных пространств Юрмалы.
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Ранее Otkrito сообщал, что с 5 по 18 октября 26 ресторанов и кафе предложат специальные меню. Местные продукты - рыба, дичь, лесные грибы, тыквы, яблоки, ягоды и ржаной хлеб - будут сочетаться в них с блюдами, вдохновленными кухнями разных стран.
Специальные меню доступны в ценовых категориях 35 и 45 евро. В них также есть вегетарианские блюда, дегустационное меню и кулинарное путешествие из пяти остановок "Восточный экспресс". Рестораны расположены в разных районах Юрмалы - от Вайвари и Дубулты до Майори, Дзинтари, Булдури и Лиелупе. Гости смогут совместить обед или ужин с осенней прогулкой и знакомством с городом.
В продолжение курортных традиций Юрмалы посетители Недели ресторанов также смогут получить скидку 20% на посещение спа-центра или процедуру в одном из шести курортных отелей города.