Пять нелегальных мигрантов в Chrysler: в Краславском крае задержали перевозчика

В этом году Государственная пограничная служба уже начала 158 уголовных процессов против 115 человек за незаконную перевозку людей или предоставление им возможности незаконно находиться в Латвии. За последние три дня Государственная пограничная служба предотвратила 167 попыток незаконного пересечения государственной границы Латвии и Беларуси со стороны Беларуси. Всего с начала года от незаконного пересечения государственной границы были остановлены 11 866 человек.