Пять нелегальных мигрантов в Chrysler: в Краславском крае задержали перевозчика
Пятерых человек, незаконно пересекших границу с Беларусью, обнаружили в автомобиле латвийского водителя в Краславском крае. У мужчины нашли поддельные польские права, а против него начали два уголовных процесса.
В Краславском крае в субботу пограничники совместно с военнослужащими Национальных вооруженных сил задержали перевозчика нелегальных мигрантов. Военнослужащие, оказывающие поддержку пограничникам, остановили в Андрупенской волости автомобиль Chrysler, которым управлял гражданин Латвии. При проверке автомобиля в салоне обнаружили пять человек без действительных проездных документов, виз или разрешений на проживание. Ранее они незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.
В отношении перевозчика начат уголовный процесс, а нелегальных мигрантов доставили обратно к границе с Беларусью.
Кроме того, во время проверки документов выяснилось, что гражданин Латвии предъявил поддельное польское водительское удостоверение. По факту использования поддельного документа также начат уголовный процесс. Также было установлено, что человеку запрещено пользоваться водительскими правами, поскольку он не прошел досрочное медицинское обследование.
В этом году Государственная пограничная служба уже начала 158 уголовных процессов против 115 человек за незаконную перевозку людей или предоставление им возможности незаконно находиться в Латвии. За последние три дня Государственная пограничная служба предотвратила 167 попыток незаконного пересечения государственной границы Латвии и Беларуси со стороны Беларуси. Всего с начала года от незаконного пересечения государственной границы были остановлены 11 866 человек.
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Правительство продлило до конца этого года режим усиленной охраны границы в приграничных районах Беларуси. Он введен из-за повышенного потока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Режим усиленного контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.
В прошлом году Государственная пограничная охрана в общей сложности предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманитарным причинам пересечение границы в прошлом году не было запрещено 31 нелегальному мигранту.