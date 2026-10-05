Каштан в кармане на счастье: Банк Латвии выпускает новую серебряную монету
Фото: пресс-фото
Цена монеты - 147 евро, лимит покупки для одного человека - три монеты.
В Латвии

Каштан в кармане на счастье: Банк Латвии выпускает новую серебряную монету

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В четверг, 8 октября, Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету с позолоченными деталями Каштан, символически изображающую одного из предвестников осени. На монете воплощена работа художника, которая в прошлом году победила в открытом конкурсе дизайна на тему природы, организованном Банком Латвии.

Каштановые деревья появились в Латвии примерно на рубеже XVII-XVIII веков и в основном росли в парках усадеб. Один из старых каштанов стал прообразом для прозаического произведения Эдвартса Вирзы "Straumēni", где под этим деревом хозяева и их гости празднуют или отдыхают после дневных работ. Классик латвийского пейзажа Вильгельм Пурвитис в начале XX века запечатлел каштановую рощу на картине "Ziedošās kastaņas". В небольшом количестве, главным образом в Курземе, в Латвии также растет съедобный каштан (Castanea sativa).

Фото: пресс-фото
Приобрести коллекционную монету можно будет только на сайте e-monetas.lv с 8 октября с 12.00.
Приобрести коллекционную монету можно будет только на сайте e-monetas.lv с 8 октября с 12.00.

Из плодов каштана дети делают маленьких человечков, которые становятся их любимыми игрушечными друзьями. Каштаны также считаются средством, способным лечить различные физические недуги. Согласно поверью, каштан, который носят в кармане, защищает от различных опасностей. Для женщин в Латвии счастье традиционно связано с каштаном в левом кармане, а для мужчин - в правом.

Монета Каштан - своеобразный талисман, который объединяет все положительные свойства этого дерева и его плодов. В латышском языке название каштанового дерева употребляется как в мужском (kastanis), так и в женском (kastaņa) роде. Это означает, что дерево, а теперь и монета, подходит всем. А причины, по которым ее носят с собой, у каждого свои.

Фото: пресс-фото
Коллекционную монету Каштан создал художник Каспарс Лидумс, который в 2025 году принял участие в конкурсе дизайна на тему природы и победил в нем.
Коллекционную монету Каштан создал художник Каспарс Лидумс, который в 2025 году принял участие в конкурсе дизайна на тему природы и победил в нем.

Коллекционную монету Каштан создал художник Каспарс Лидумс, который в 2025 году принял участие в конкурсе дизайна на тему природы и победил в нем.

Приобрести коллекционную монету можно будет только на сайте e-monetas.lv с 8 октября с 12.00. Цена монеты - 147 евро, лимит покупки для одного человека - три монеты. Тираж монеты составляет 3000 экземпляров. Монета отчеканена на литовском монетном дворе UAB Lietuvos monetų kalykla.

Темы

КурземеБанк Латвии

Другие сейчас читают