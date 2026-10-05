Каштан в кармане на счастье: Банк Латвии выпускает новую серебряную монету
В четверг, 8 октября, Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету с позолоченными деталями Каштан, символически изображающую одного из предвестников осени. На монете воплощена работа художника, которая в прошлом году победила в открытом конкурсе дизайна на тему природы, организованном Банком Латвии.
Каштановые деревья появились в Латвии примерно на рубеже XVII-XVIII веков и в основном росли в парках усадеб. Один из старых каштанов стал прообразом для прозаического произведения Эдвартса Вирзы "Straumēni", где под этим деревом хозяева и их гости празднуют или отдыхают после дневных работ. Классик латвийского пейзажа Вильгельм Пурвитис в начале XX века запечатлел каштановую рощу на картине "Ziedošās kastaņas". В небольшом количестве, главным образом в Курземе, в Латвии также растет съедобный каштан (Castanea sativa).
Из плодов каштана дети делают маленьких человечков, которые становятся их любимыми игрушечными друзьями. Каштаны также считаются средством, способным лечить различные физические недуги. Согласно поверью, каштан, который носят в кармане, защищает от различных опасностей. Для женщин в Латвии счастье традиционно связано с каштаном в левом кармане, а для мужчин - в правом.
Монета Каштан - своеобразный талисман, который объединяет все положительные свойства этого дерева и его плодов. В латышском языке название каштанового дерева употребляется как в мужском (kastanis), так и в женском (kastaņa) роде. Это означает, что дерево, а теперь и монета, подходит всем. А причины, по которым ее носят с собой, у каждого свои.
Коллекционную монету Каштан создал художник Каспарс Лидумс, который в 2025 году принял участие в конкурсе дизайна на тему природы и победил в нем.
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Приобрести коллекционную монету можно будет только на сайте e-monetas.lv с 8 октября с 12.00. Цена монеты - 147 евро, лимит покупки для одного человека - три монеты. Тираж монеты составляет 3000 экземпляров. Монета отчеканена на литовском монетном дворе UAB Lietuvos monetų kalykla.