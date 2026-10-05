Каштан в кармане на счастье: Банк Латвии выпускает новую серебряную монету

Монета Каштан - своеобразный талисман, который объединяет все положительные свойства этого дерева и его плодов. В латышском языке название каштанового дерева употребляется как в мужском (kastanis), так и в женском (kastaņa) роде. Это означает, что дерево, а теперь и монета, подходит всем. А причины, по которым ее носят с собой, у каждого свои.