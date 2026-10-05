Тайны мозга раскрыты? Нобелевскую премию по медицине присудили за технологию, казавшейся фантастикой
В этом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американскому ученому Карлу Дейссероту и двум немецким исследователям - Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю - за изучение ионных каналов и оптогенетики.
Их исследования позволяют "включать" и "выключать" активность отдельных нервных клеток в живом мозге, говорится в сообщении института. Метод, называемый оптогенетикой, в настоящее время используется в лабораториях по всему миру для изучения таких процессов, как память, движение, эмоции и поведение, чтобы раскрыть тайны мозга.
В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американским ученым Мэри Брунков и Фреду Рамсделлу, а также японскому исследователю Симону Сакагути за изучение механизмов контроля иммунной системы.
Во вторник объявят лауреатов Нобелевской премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе, а в пятницу - Нобелевской премии мира. В следующий понедельник назовут лауреата Нобелевской премии по экономике.
Размер премии в этом году составляет 12 миллионов шведских крон - немного больше миллиона евро.