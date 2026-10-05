Тайны мозга раскрыты? Нобелевскую премию по медицине присудили за технологию, казавшейся фантастикой

Их исследования позволяют "включать" и "выключать" активность отдельных нервных клеток в живом мозге, говорится в сообщении института. Метод, называемый оптогенетикой, в настоящее время используется в лабораториях по всему миру для изучения таких процессов, как память, движение, эмоции и поведение, чтобы раскрыть тайны мозга.