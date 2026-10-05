Что резать будем? Профсоюзы опасаются планов новых властей сокращать расходы любой ценой

Балдзенс считает, что при обсуждении сокращения расходов политики, возможно, захотят внедрить быстрые решения, однако в средне- и долгосрочной перспективе такие решения могут привести к негативным последствиям. Он подчеркнул, что проблема государственного бюджета является проблемой национального масштаба, которую необходимо решать с учетом интересов всей страны. Поэтому следует учитывать интересы различных групп, а не пытаться найти самый быстрый способ решения проблемы - например, просто не выделять деньги на здравоохранение или зарплаты педагогам.