Что резать будем? Профсоюзы опасаются планов новых властей сокращать расходы любой ценой
Профсоюзы опасаются, что стремление "Объединенного списка" (AS) сделать бюджет бездефицитным обернется сокращением расходов на медицину и образование. В Латвийском союзе свободных профсоюзов (LBAS) предупреждают: быстрые способы экономии могут в итоге обойтись государству значительно дороже.
Председатель LBAS Эгилс Балдзенс подчеркнул, что проблему государственных расходов нельзя решать за счет менее обеспеченной части общества. По его словам, дефицит бюджета также нельзя устранять исключительно путем сокращения расходов - необходимо поддерживать отрасли, которые в долгосрочной перспективе приносят пользу как демографии страны, так и ее конкурентоспособности.
Балдзенс отметил, что следующему правительству будет очень сложно достичь всех целей, которые поставили перед собой политики AS. Он надеется, что запланированное сокращение расходов не затронет здравоохранение, образование, региональные перевозки и железнодорожную инфраструктуру.
В качестве примера Балдзенс привел сферу здравоохранения, где возможное сокращение бюджета или отказ от его увеличения, а также попытки сэкономить в долгосрочной перспективе обойдутся государству дороже.
Он объяснил, что сокращение расходов на здравоохранение приведет к снижению доступности медицинских услуг и росту преждевременной смертности, что повлечет за собой потери для экономики страны. Кроме того, по его мнению, возможное сокращение доступности медицинских услуг негативно скажется и на демографической ситуации в Латвии.
Также Балдзенс заявил, что не следует сокращать расходы за счет Службы пробации, поскольку содержание заключенных в местах лишения свободы обходится дороже, чем их нахождение под надзором Службы пробации.
Председатель LBAS также отметил, что экономия в сфере образования снижает конкурентоспособность страны, поскольку из-за низких зарплат педагогов молодые люди реже выбирают карьеру в сфере образования.
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Балдзенс считает, что при обсуждении сокращения расходов политики, возможно, захотят внедрить быстрые решения, однако в средне- и долгосрочной перспективе такие решения могут привести к негативным последствиям. Он подчеркнул, что проблема государственного бюджета является проблемой национального масштаба, которую необходимо решать с учетом интересов всей страны. Поэтому следует учитывать интересы различных групп, а не пытаться найти самый быстрый способ решения проблемы - например, просто не выделять деньги на здравоохранение или зарплаты педагогам.
Ранее сообщалось, что на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал AS, за который проголосовали 35,3% избирателей, свидетельствуют обобщенные Центральной избирательной комиссией предварительные данные. В свою очередь лидер победившего "Объединенного списка", нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, в случае повторного назначения на этот пост намерен сократить число министерств и добиться экономического рывка в Латвии.