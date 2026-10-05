В Латвии хотят производить сырье для авиационного топлива из древесных отходов
Фото: Otkrito
Древесные отходы могут стать сырьем для производства биоэтанола, который затем используют для выпуска авиационного топлива SAF (иллюстративное фото).
В Латвии

В Латвии хотят производить сырье для авиационного топлива из древесных отходов

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Латвийская компания NorSAF и британская Nova Pangaea Technologies договорились построить в Латвии завод по производству биоэтанола из древесных и сельскохозяйственных отходов. Биоэтанол станет сырьем для будущего производства экологичного авиационного топлива SAF в Лиепае.

Партнеры рассчитывают создать местный источник сырья и снизить зависимость Европы от импорта. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, около 85% сырья для наиболее распространенного способа производства SAF Европа импортирует, причем 61% поставок приходится на Китай.

Технология Nova Pangaea Technologies позволяет перерабатывать биомассу не только в биоэтанол, но и в биоуголь. Компания утверждает, что биоуголь помогает удерживать углерод и делает процесс производства углеродно-отрицательным.

Завод NorSAF в Лиепайском порту планируют запустить в 2031 году. Примечательно, что технология британской компании основана на исследованиях, проведенных в Риге, в Латвийском государственном институте химии древесины.

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