Способность адаптироваться становится ключом к росту: история RK Metāls
Более чем за 30 лет SIA RK Metāls из небольшой компании, которая изначально занималась преимущественно изготовлением металлоконструкций, выросла в предприятие с более чем 200 сотрудниками, годовым оборотом свыше 20 миллионов евро и производственными площадями около 15 тысяч квадратных метров.
Компания, которая вначале специализировалась на классических строительных конструкциях, позднее развила направление машиностроения, а в последние годы все больше думает о диверсификации клиентов и рынков. Руководитель RK Metāls Сподрис Скалже считает, что рост нельзя измерять только квадратными метрами, оборотом или объемом производства. В основе бизнеса лежит умение вовремя заметить изменения на рынке и не ждать, когда он вернется к прежнему состоянию.
От металлоконструкций до сложной металлообработки
Изначальным направлением деятельности компании были классические строительные конструкции, однако со временем к нему добавилось машиностроение. Это направление развивается на предприятии уже более десяти лет. Это более сложный вид металлообработки, который дополнительно требует знаний в области механики, электроники и гидравлики. Именно сосуществование двух направлений Сподрис Скалже считает преимуществом компании. Опыт, полученный в одной отрасли, может пригодиться в другой, и оба направления дополняют друг друга.
Нынешняя ситуация позволяет компании чувствовать себя относительно стабильно. Широкий спектр услуг означает, что работы хватает и в сфере строительных конструкций, и в машиностроении. Это дает возможность выбирать, с какими проектами компания хочет работать, а не просто принимать любой доступный заказ.
Covid-19 заставил по-другому взглянуть на клиентов
Важным поворотным моментом в развитии компании стал период Covid-19. RK Metāls уже около 20 лет входит в группу UPB, и многие годы компания была связана с экспортной деятельностью UPB, обеспечивая производство металлоконструкций. Во время пандемии структура спроса изменилась. Крупные проекты офисных зданий, гостиниц и других подобных объектов стали менее доступными. Это заставило компанию пересмотреть прежний подход и понять, что необходимо диверсифицировать клиентов и проекты. "Я понял, что нам необходимо диверсифицировать наши объекты. Мы также создали собственный отдел продаж", - объясняет в интервью Сподрис Скалже.
Это не означало отказа от прежних крупных проектов, но параллельно компания начала работать с другими клиентами. В поле ее зрения оказались небольшие проекты и промышленные здания. Сейчас востребованы также центры обработки данных.
Эти изменения потребовали пересмотреть не только стратегию продаж, но и внутреннюю организацию работы. Если в крупных строительных проектах планирование нередко велось на полгода или даже год вперед, то в небольших проектах заказы и сроки гораздо динамичнее. Компании пришлось адаптироваться к ситуации, когда работы могут начинаться быстрее, а потребности клиентов меняться за более короткий срок.
В машиностроении гораздо более сложные компетенции
Сегодня широкий спектр услуг позволяет RK Metāls более гибко реагировать на ситуацию на рынке. Если в сегменте строительных конструкций работа компании в значительной степени связана с изготовлением конкретных конструкций, то в машиностроении RK Metāls в последние годы развила гораздо более сложные компетенции. Компания уже несколько лет сотрудничает с заказчиками из сельского хозяйства, промышленности и других отраслей. В рамках этого сотрудничества она завоевала доверие клиентов и изготовила несколько видов оборудования.
Важна и работа инженеров компании, когда клиенту предлагается не просто производственная услуга, а решение, требующее также технической разработки. Специфика такой работы означает гораздо более длительный цикл проекта. Если в проекте строительных конструкций от получения чертежа до изготовления может пройти сравнительно немного времени, после чего компания переходит к следующему заказу, то в машиностроении разработка и изготовление одного специализированного оборудования может занимать год и даже больше. Сейчас у компании на стадии проектирования находится несколько таких проектов, которые в ближайшее время перейдут в производство. Это направление, в котором RK Metāls видит возможности для дальнейшего развития.
Зарубежные рынки и возвращение к латвийскому рынку
В сегменте строительных конструкций важным зарубежным рынком для RK Metāls является Скандинавия. Одновременно компания смотрит и на другие рынки, однако одним из вызовов, например, является находящаяся сравнительно недалеко Польша, где уже существует очень сильная металлообрабатывающая промышленность. Поэтому компании приходится искать ниши и преимущества, позволяющие конкурировать.
Важным преимуществом являются транспортные расходы. Чем дальше находится клиент, тем большее значение приобретает логистика. Поэтому компании выгодно работать с такими продуктами и компонентами, при транспортировке которых логистика составляет меньшую долю затрат. Изделия RK Metāls или их части входят в состав различных конечных продуктов, и компания не хочет ограничивать себя одним конкретным рынком.
Сейчас, после длительного периода, когда местный рынок не был для компании приоритетным, внимание уделяется и латвийскому рынку. Компания не отказывается от местных проектов и попыталась предложить новые услуги, например монтаж строительных конструкций. Накопленный за 30 лет опыт позволяет смотреть на то, что еще можно создать и предложить клиентам.
Инвестиции должны открывать новые возможности
Инвестиции в оборудование являются одним из важнейших инструментов развития производственной компании. Однако подход RK Metāls заключается не просто в том, чтобы покупать больше аналогичного оборудования и производить больше продукции.
"Если мы инвестируем, то это инвестиции, которые дают нам новые навыки, новые возможности для развития", - подчеркивает руководитель компании.
Один из примеров - сварочные роботы. Кроме того, недавно компания инвестировала в приобретение крупноразмерного фрезерного станка, который позволяет с высокой точностью обрабатывать детали большого размера. По возможности выбирается универсальное оборудование, которое можно использовать для разных задач.
Такой подход означает, что целью инвестиций является не только увеличение объемов производства. Не менее важно расширять технологические возможности компании. В будущем у предприятия также есть планы расширить производственные площади, чтобы получить возможность выпускать то, что сейчас физически невозможно из-за необходимости помещений с определенными параметрами.
Автоматизация не заменяет человеческий опыт
Автоматизация и искусственный интеллект становятся все более важными в производственных компаниях, и Сподрис Скалже признает, что искусственный интеллект уже стал частью повседневной работы предприятия. Его можно использовать для сбора и систематизации информации, рутинных расчетов и подготовки данных, освобождая время сотрудников для анализа и принятия решений.
Однако руководитель компании подчеркивает, что окончательные решения пока должны оставаться за людьми. Возможности роботизации также различаются в двух направлениях деятельности компании. В машиностроении возможностей для использования роботов больше, тогда как в производстве строительных конструкций каждое изделие в определенном смысле уникально. Отдельные процессы можно автоматизировать, однако для создания конечной конструкции по-прежнему необходим человек.
Это означает, что развитие технологий не снижает потребность в квалифицированных специалистах. Компании по-прежнему нужны люди, которые разбираются как в технологиях, так и в специфике конкретной работы.
Ценность компании - люди, которые выросли вместе с ней
Привлечение и удержание сотрудников - задача, которой RK Metāls постоянно уделяет внимание. Однако руководитель компании отмечает, что сейчас текучесть кадров не очень высокая и существенных проблем с комплектованием основного производственного персонала нет. Важны не только зарплата, но и условия труда, а также возможность видеть перспективу в своей работе.
Особенно важным преимуществом компании является развитие собственных сотрудников. Около 90 % руководителей различных производственных подразделений выросли из рабочих цеха. Это люди, которые когда-то были хорошими монтажниками конструкций или сварщиками и постепенно пришли к управлению процессами.
Такой опыт дает компании преимущество в практических знаниях. Человек, который сам годами работал в конкретном производственном процессе, знает не только теоретически, что можно или нельзя сделать. Он понимает и потребности сотрудников и может предложить руководству, как улучшить процессы. Сподрис Скалже называет этот опыт одной из главных ценностей компании.
Главный вызов - не останавливаться
Говоря о нынешних вызовах, руководитель компании одним из главных называет необходимость постоянно обеспечивать достаточный объем работы и проекты, над которыми можно работать.
"Все время приходится принимать, возможно, неудобные, но необходимые решения, чтобы мы могли идти в ногу с миром", - говорит Сподрис Скалже.
Многолетний опыт работы в отрасли и стабильное финансовое положение вызывают доверие клиентов, однако этого недостаточно. Руководитель компании подчеркивает - мир и рынок меняются, поэтому нельзя рассчитывать на то, что ситуация автоматически вернется в прежнее состояние. "Если сегодня на рынке что-то изменилось, не нужно ждать, что через несколько месяцев рынок снова станет таким, каким был", - подчеркивает Сподрис Скалже.
Именно это характеризует логику развития RK Metāls в последние годы - диверсифицировать клиентов, развивать новые направления деятельности, инвестировать в технологии и одновременно сохранять накопленный компанией опыт.