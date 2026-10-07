Способность адаптироваться становится ключом к росту: история RK Metāls

Важна и работа инженеров компании, когда клиенту предлагается не просто производственная услуга, а решение, требующее также технической разработки. Специфика такой работы означает гораздо более длительный цикл проекта. Если в проекте строительных конструкций от получения чертежа до изготовления может пройти сравнительно немного времени, после чего компания переходит к следующему заказу, то в машиностроении разработка и изготовление одного специализированного оборудования может занимать год и даже больше. Сейчас у компании на стадии проектирования находится несколько таких проектов, которые в ближайшее время перейдут в производство. Это направление, в котором RK Metāls видит возможности для дальнейшего развития.