"Людям становится страшно": зачем полиции Риги лошади весом 600 кг

Если понадобится, лошадь наведет порядок и физически. Не используя зубы, а благодаря своим размерам. "Мы их обучаем: если необходимо, они могут вытеснить человека, отодвинуть его. Хотя я очень надеюсь, что нам не придется участвовать в массовых беспорядках. Обычно люди нас слушаются", - отмечает гиполог.