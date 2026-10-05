"Людям становится страшно": зачем полиции Риги лошади весом 600 кг
Двухметровые и 600-килограммовые "полицейские" появляются во дворах Риги примерно дважды в неделю. Конные патрули помогают поддерживать порядок и отпугивать нарушителей, но часть жителей считает их ненужными, а лошадей в полиции называют скорее средством психологического воздействия.
В работе полиции Риги используются и конные патрули. Хотя часть общества сомневается в целесообразности таких патрулей, в полиции отмечают, что лошади помогают как обеспечивать общественный порядок, так и при необходимости сдерживать толпу, сообщает передача 360TV "Sadursme 360".
Конные патрули работают примерно два раза в неделю, преимущественно в труднодоступных местах Риги, например во дворах многоквартирных домов. Сотрудников, отвечающих за уход за лошадьми, называют гипологами. Как лошади вписываются в работу полиции и какие преимущества дает патрулирование вместе с двухметровым коллегой?
"Мы обеспечиваем общественный порядок, как и любой другой полицейский. Только наше спецсредство - лошадь. Нам удобнее и быстрее добираться до мест, куда другим не так оперативно и успешно попасть. Мы появляемся незаметно", - рассказывает гиполог Илзе.
Лошадь как спецсредство, оказывается, в большей степени выполняет функцию запугивания. Уважение перед 600-килограммовым полицейским гарантировано.
"Люди все-таки испытывают уважение к лошади. Если такая подходит, им становится страшно", - говорит Илзе.
Если понадобится, лошадь наведет порядок и физически. Не используя зубы, а благодаря своим размерам. "Мы их обучаем: если необходимо, они могут вытеснить человека, отодвинуть его. Хотя я очень надеюсь, что нам не придется участвовать в массовых беспорядках. Обычно люди нас слушаются", - отмечает гиполог.
Коллега Илзе - опытная лошадь, которая давно работает в полиции. Лошадь гиполога Анны, напротив, патрулирует менее года. "У лошади первый сезон. Иногда ей было страшно. Нужно было преодолеть страх, научиться доверять человеку-всаднику. Впервые увидеть трамвай было испытанием", - рассказывает Анна.
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Однако часть общества считает, что от конных патрулей следует отказаться. Другие, напротив, радуются животным. Красоту города иногда портят лошадиные экскременты, однако полицейские быстро с ними справляются. Для этого предусмотрены специальные совки и пакеты.
Конные патрули действительно не предназначены для того, чтобы преследовать убийц или задерживать грабителей. Животные не смогли бы справиться с высоким уровнем стресса и могут стать неуправляемыми. А насколько важен подобный "декоративный элемент" в городской среде, каждый может решить для себя сам.