Выборы в 15-й Сейм прошли без вмешательства России и покупки голосов

Для сравнения: после выборов в 14-й Сейм, состоявшихся в октябре 2022 года, ведомство зафиксировало в общей сложности 70 сигналов о возможных нарушениях. Почти 30 из них относились к компетенции VDD, остальные - к компетенции других учреждений. Как и в этом году, во время предыдущих выборов в Сейм VDD не выявила ни покупки голосов, ни других незаконных способов воздействия на свободный выбор избирателей.