Выборы в 15-й Сейм прошли без вмешательства России и покупки голосов
Служба государственной безопасности (VDD) обобщила информацию о ходе выборов в 15-й Сейм. По оценке ведомства, в целом выборы прошли спокойно.
Во время выборов VDD работала в усиленном режиме: проверяла избирательные участки по всей Латвии, следила за информационным пространством и проводила другие мероприятия, чтобы выявлять и пресекать попытки незаконно повлиять на ход выборов или их результаты. В своей работе VDD тесно сотрудничала с Государственной полицией, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Центральной избирательной комиссией и другими учреждениями, отвечающими за проведение выборов.
В предвыборный период и во время выборов VDD зафиксировала в общей сложности 44 так называемых сигнала о возможных нарушениях. 13 из них поступили в предвыборный период, а 31 - в день выборов в Сейм, 3 октября.
Из общего числа сигналов 33 относились к компетенции VDD. Большинство сообщений касалось возможного незаконного воздействия на свободный выбор избирателей, в некоторых случаях - так называемой покупки голосов. К настоящему времени ведомство проверило почти все эти сигналы. Ни в одном из случаев сведения о противоправных действиях не подтвердились. При этом по некоторым сигналам проверки еще продолжаются.
По итогам проверок VDD получила объяснения от нескольких человек и провела с ними профилактические беседы, предупредив о возможной уголовной ответственности в случае совершения преступлений.
Остальные зафиксированные сигналы, проверка которых относится к компетенции других учреждений, VDD либо разрешила самостоятельно, либо передала на рассмотрение соответствующим органам. Следует отметить, что сигналы не касались нарушений, которые могли бы существенно повлиять на ход выборов или лишить жителей возможности проголосовать.
Для сравнения: после выборов в 14-й Сейм, состоявшихся в октябре 2022 года, ведомство зафиксировало в общей сложности 70 сигналов о возможных нарушениях. Почти 30 из них относились к компетенции VDD, остальные - к компетенции других учреждений. Как и в этом году, во время предыдущих выборов в Сейм VDD не выявила ни покупки голосов, ни других незаконных способов воздействия на свободный выбор избирателей.
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Кроме того, в предвыборный период и в день выборов в 15-й Сейм VDD не выявила систематических попыток агрессивного государства России или других враждебных Латвии стран незаконно вмешаться в ход выборов и повлиять на их результаты.
Опыт предыдущих выборов показывает, что и в дальнейшем VDD может получать сигналы о возможных нарушениях, которые потребуют проверки.