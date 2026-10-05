Рига принимает Cruise Baltic Summit - город посетит элита мировой круизной индустрии
На этой неделе Ригу посетят специалисты круизной отрасли, представители круизных компаний, портов Балтийского моря и круизных направлений. 6 и 7 октября они примут участие в международной конференции ассоциации Cruise Baltic - Cruise Baltic Summit, которая пройдет в Риге.
Перед конференцией для представителей круизных компаний организуют ознакомительный визит в Ригу (FAM trip). Его проведут Управление Рижского свободного порта и Агентство инвестиций и туризма Риги. В визите примут участие представители многих ведущих международных круизных компаний: Holland America Line, Explora Journeys, Regent Seven Seas Cruises, Ambassador Cruise Line, The Ritz-Carlton Yacht Collection, Princess Cruises, Disney Cruise Line, Oceania Cruises и Carnival Maritime. Для гостей из-за рубежа подготовили экскурсии, которые помогут им ближе познакомиться с туристическими предложениями Риги, преимуществами города и возможностями для круизных пассажиров.
Такие ознакомительные визиты - эффективный инструмент для привлечения круизных компаний и продвижения туристических направлений. Они позволяют представителям отрасли лично оценить предложения и потенциал Риги. Привлечение круизных судов - долгосрочная работа: компании планируют маршруты на несколько лет вперед. Уже сейчас разрабатываются и обсуждаются маршруты и заходы судов на сезоны 2029 и 2030 годов.
Конференция Cruise Baltic Summit пройдет 6 и 7 октября в отеле Tallink Hotel Riga. В повестке - итоги работы и дальнейшие планы Cruise Baltic, стратегические цели отрасли, а также развитие берегового электроснабжения в регионе Балтийского моря. Участники также обсудят актуальные тенденции круизного туризма и исследования привычек и впечатлений пассажиров, в том числе путешествия нескольких поколений и влияние опыта экипажа круизного судна на пассажиров.
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Важной частью конференции станут индивидуальные встречи представителей портов и туристических направлений Балтийского моря с представителями круизных компаний. На них обсудят возможности сотрудничества и планы на следующие сезоны.
Рижский порт входит в Cruise Baltic с 2023 года. Участие в международных круизных организациях позволяет напрямую сотрудничать с круизными компаниями и другими партнерами отрасли, обмениваться опытом и информацией, а также продвигать Ригу как круизное направление в совместных маркетинговых кампаниях. Cruise Baltic объединяет 31 порт и туристическое направление в регионе Балтийского моря.
Как сообщалось ранее, в этом году Рижский порт установил новый рекорд по числу круизных пассажиров: впервые за один сезон он обслужил 150 тысяч человек. Круизный сезон 2026 года продлится до конца декабря. По прогнозам, общее число круизных пассажиров в этом году составит около 160 тысяч - на 30% больше, чем в прошлом году.