Рига принимает Cruise Baltic Summit - город посетит элита мировой круизной индустрии

Как сообщалось ранее, в этом году Рижский порт установил новый рекорд по числу круизных пассажиров: впервые за один сезон он обслужил 150 тысяч человек. Круизный сезон 2026 года продлится до конца декабря. По прогнозам, общее число круизных пассажиров в этом году составит около 160 тысяч - на 30% больше, чем в прошлом году.