"Зачем тратить время?" Социолог рассказал, почему русскоязычные разочаровались в выборах
Явка на выборах в 15-й Сейм составила всего 51%. Социолог Арнис Кактиньш считает, что это закономерный результат: многие латвийцы хотят перемен, но не увидели политической силы, которой готовы доверить эти перемены. Особенно пассивными оказались русскоязычные избиратели.
"Мы видим, что Кулбергс получил очень landslide victory [убедительная победа / победа с большим отрывом]. Почему? Потому что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. Мы видим, что очень много избирателей за него проголосовало. Но похоже, что многие, которые уже более скептически относятся, просто не нашли ту партию, которая бы могла им дать какую-то надежду на перемены. И я думаю, что это является причиной. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является той новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом те же самые старые зубры сидят", - сказал Кактиньш.
Самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгале. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык - родной, не дошел до избирательных участков, сообщает LSM+. "Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, [если] ты считаешь, что это никоим образом не повлияет на результат, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют - там свои интересы, они видят, что да, их представители. Но, когда потом те, которые у власти, постоянно их интересы и мнение просто игнорируют, игнорируют, игнорируют, просто потому что они представители русскоязычной части, то раньше или позже, если я рациональный человек, [я задаюсь вопросом] - ну зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране?" - сказал социолог.