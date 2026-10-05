"Зачем тратить время?" Социолог рассказал, почему русскоязычные разочаровались в выборах

Самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгале. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык - родной, не дошел до избирательных участков, сообщает LSM+. "Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, [если] ты считаешь, что это никоим образом не повлияет на результат, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют - там свои интересы, они видят, что да, их представители. Но, когда потом те, которые у власти, постоянно их интересы и мнение просто игнорируют, игнорируют, игнорируют, просто потому что они представители русскоязычной части, то раньше или позже, если я рациональный человек, [я задаюсь вопросом] - ну зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране?" - сказал социолог.