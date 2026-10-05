В Балтиморе 12-летная девочка погибла в перестрелке из-за спора за парковочное место
В США 12-летняя Хлоя пришла посмотреть детский футбольный матч, но оказалась случайной жертвой стрельбы из-за конфликта двух взрослых мужчин за парковочное место. Полиция разыскивает подозреваемых, а семья девочки требует справедливости.
Полиция Балтимора сообщила, что вечером в субботу два мужчины поссорились из-за парковочного места возле парка, где дети играли в американский футбол. Разгоревшийся конфликт перерос в стрельбу, и одна из пуль попала в девочку, наблюдавшую за игрой. Всего в результате стрельбы были ранены четыре человека.
Полиция разыскивает как минимум двух подозреваемых, сообщил на пресс-конференции комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли. Пока полиция не сообщала о задержании кого-либо по этому делу. "Насколько нам известно, между двумя мужчинами возник какой-то спор", - заявил Уорли. "Они начали стрелять друг в друга. В результате стрельбы была убита 12-летняя девочка, которая, скорее всего, пришла туда посмотреть футбол". Комиссар подчеркнул, что девочка не была целью стрелков.
"Два взрослых мужчины поссорились, и 12-летней девочки больше нет", - заявил на пресс-конференции мэр Балтимора Брэндон Скотт. "Мы никогда не должны оказываться в ситуации, когда приходится говорить что-то подобное. То, что произошло сегодня, - одна из самых отвратительных вещей, которые я видел в своей жизни".
Бабушка погибшей Хлои Ишвей рассказала, что девочка всегда была рядом с ней и звонила каждый день. "Она всегда была со мной. Она была моей лучшей подругой. Она звонила мне каждый день. Кто теперь будет мне звонить? Мой телефон больше не звонит", - приводит ее слова CBS News. "Мне будет очень не хватать моего ребенка".
"Я могу сказать только одно: прийти с оружием на мероприятие, где находятся дети, уже само по себе ужасно. Так не поступают", - сказала мать девочки. "Я хочу справедливости для своего ребенка".
В память о погибшей девочке в городе в понедельник вечером запланировано мирное шествие.
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В прошлом году Fox News со ссылкой на исследование Numbeo Crime Index сообщал, что Балтимор занимает третье место среди самых опасных городов США, уступая только Мемфису и Детройту. В то же время в прошлом году мэр города заявил, что число убийств в Балтиморе сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.