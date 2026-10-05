В Балтиморе 12-летная девочка погибла в перестрелке из-за спора за парковочное место

Бабушка погибшей Хлои Ишвей рассказала, что девочка всегда была рядом с ней и звонила каждый день. "Она всегда была со мной. Она была моей лучшей подругой. Она звонила мне каждый день. Кто теперь будет мне звонить? Мой телефон больше не звонит", - приводит ее слова CBS News. "Мне будет очень не хватать моего ребенка".