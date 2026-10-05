В Латвии на треть выросли цены на электроэнергию, но могло быть гораздо хуже

Как сообщает предприятие Augstsprieguma tīkls (AST), в сентябре 2026 года цены на электроэнергию в Европе второй месяц подряд достигают нового максимума с начала года. По сравнению с августом они выросли на 11–21%, составив 140–156 евро за мегаватт-час (евро/МВт·ч). Главными причинами роста стали высокие цены на природный газ, а также снижение выработки солнечных и ветровых электростанций. Выработка солнечных электростанций сократилась с наступлением осени, а ветровых – из-за продолжительных периодов безветрия в Европе.