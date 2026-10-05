В Латвии на треть выросли цены на электроэнергию, но могло быть гораздо хуже
В сентябре цены на электроэнергию в Европе второй месяц подряд достигли максимума с начала года, а в странах Балтии, несмотря на рост на 33,74%, средняя цена составила 97,41 евро за МВт·ч – значительно меньше, чем в других странах Европы.
Как сообщает предприятие Augstsprieguma tīkls (AST), в сентябре 2026 года цены на электроэнергию в Европе второй месяц подряд достигают нового максимума с начала года. По сравнению с августом они выросли на 11–21%, составив 140–156 евро за мегаватт-час (евро/МВт·ч). Главными причинами роста стали высокие цены на природный газ, а также снижение выработки солнечных и ветровых электростанций. Выработка солнечных электростанций сократилась с наступлением осени, а ветровых – из-за продолжительных периодов безветрия в Европе.
В странах Балтии производство электроэнергии из возобновляемых источников сдерживало более резкий рост цен, поэтому средняя цена на электроэнергию здесь была значительно ниже, чем в других странах Европы, и составила 97,41 евро/МВт·ч. Однако по сравнению с августом она выросла на 33,74%.
"Рост цен в странах Балтии был обусловлен увеличением потребления электроэнергии из-за более прохладной погоды. Одновременно выросла выработка ветровых и гидроэлектростанций, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение производства солнечной энергии из-за сезонного сокращения светового дня", - сообщает AST.
В торговой зоне Латвии цена на электроэнергию выросла на 36,22%, до 108,68 евро/МВт·ч, в Литве – на 36%, до 108,59 евро/МВт·ч, а в Эстонии – на 27,32%, до 74,97 евро/МВт·ч.
В торговых зонах Северных стран, соединенных с государствами Балтии, цены выросли еще сильнее: в Финляндии средняя цена поднялась на 38,15%, до 57,00 евро/МВт·ч, а в четвертой торговой зоне Швеции – на 47,07%, до 106,98 евро/МВт·ч.
Как сообщает Otkrito.lv, зимой могут вырасти счета за электричество - жителям Латвии предлагают готовиться.