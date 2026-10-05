Силиня о поражении на выборах: "Новому Единству" не следовало работать в правительстве Кулбергса

Представитель JV поздравила Кулбергса и AS с выдающимся результатом на выборах и заявила о готовности участвовать в переговорах, которые эта политическая сила будет вести по формированию коалиции следующего правительства. Силиня считает, что сейчас появилась уникальная возможность создать правительство, которое сможет уделять реализации целей больше времени, чем переговорам между коалиционными партнерами. В то же время Силиня признала, что нынешняя ситуация и дальнейшее формирование правительства зависят от выбора AS. Политик подтвердила, что JV готова работать и в оппозиции.