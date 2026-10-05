Силиня о поражении на выборах: "Новому Единству" не следовало работать в правительстве Кулбергса
Эвика Силиня считает, что "Новое единство" (JV) могло бы получить больше голосов, если бы после ее отставки не вошло в правительство Андриса Кулбергса. Теперь партия готова как продолжить переговоры, так и уйти в оппозицию.
Об этом Силиня заявила, отвечая на вопрос программы TV3 "900 секунд". Вспоминая события весны на политической сцене Латвии, Силиня предположила, что если бы JV не участвовало в сформированном Кулбергсом тогда Кабинете министров, "Объединенному списку" (AS) пришлось бы либо формировать правительство меньшинства, либо сотрудничать с "Латвией на первом месте" (LPV). "Я не знаю, каким тогда был бы результат AS", - сказала она.
На вопрос о том, каким в таком случае был бы результат JV на нынешних выборах, Силиня ответила, что это трудно сказать, однако "возможно, он мог бы быть даже лучше". По ее словам, очевидно, что JV не удовлетворена своим результатом и должна сделать из этого выводы.
Представитель JV поздравила Кулбергса и AS с выдающимся результатом на выборах и заявила о готовности участвовать в переговорах, которые эта политическая сила будет вести по формированию коалиции следующего правительства. Силиня считает, что сейчас появилась уникальная возможность создать правительство, которое сможет уделять реализации целей больше времени, чем переговорам между коалиционными партнерами. В то же время Силиня признала, что нынешняя ситуация и дальнейшее формирование правительства зависят от выбора AS. Политик подтвердила, что JV готова работать и в оппозиции.
Otkrito ранее сообщал, что экс-премьер Кришьянис Кариньш не стал смягчать оценку провала "Нового Единства": партия получила лишь 6,34% и семь мандатов против 18,97% четыре года назад. Он прямо связал падение рейтинга с ошибками руководства и действиями своей преемницы Эвики Силини.
Читайте продолжение после рекламы
Ранее сообщалось, что на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал AS, за который проголосовали 35,3% избирателей, свидетельствуют обобщенные Центральной избирательной комиссией предварительные данные. Вторую по величине поддержку избирателей получила LPV - 13,1% голосов. За ней следует "Суверенная власть/Объединение новолатышей" (SV/AJ) с 11,71% голосов. За Национальное объединение проголосовали 8,9% избирателей, далее идут "Прогрессивные" с 7,88% и JV с 6,36%.