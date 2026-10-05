Пассажирка перечитала записку от стюардессы и обомлела. История, умывшая слезами миллионы людей
Стюардесса Delta Air Lines Мелисса Саусаман принесла переживавшей смерть отца пассажирке ромашковый чай и записку со словами поддержки. Спустя почти четыре года Каролин Кинджорски случайно нашла это послание в книге и решила разыскать женщину, чью доброту не забыла.
Когда Каролин узнала о внезапной смерти отца, она жила в Сиэтле, а ее семья находилась в Мичигане. Вместе с молодым человеком она срочно купила билеты домой. Места оказались раздельными, и перед посадкой Каролин попросила сотрудницу у выхода помочь им сесть рядом: проводить полет в слезах возле незнакомого человека ей не хотелось.
Сотрудница пересадила обоих в первый класс. Благодаря этому рядом с Каролин оказался близкий человек, однако в самолете она все равно с трудом сдерживала эмоции. Когда стюардесса предложила помощь, пассажирка попросила ромашковый чай. Нужного чая не было, но стюардесса не ограничилась отказом. По рассказу Каролин, она стала спрашивать окружающих, нашла пакетик и принесла его пассажирке. Вместе с ним женщина получила написанную от руки записку.
В послании экипаж выражал соболезнования и предлагал помощь. Каролин рассказала People, что плохо помнит подробности того дня, но сохранила ощущение заботы, которое подарила ей незнакомая женщина. Мелисса, в свою очередь, объяснила: ей хотелось поддержать пассажирку, не навязывая общение.
Год спустя Каролин отправилась одна путешествовать по Европе, пытаясь научиться жить после потери отца. На рейс из Детройта в Эдинбург она взяла письма и подарочные карты для сотрудников авиакомпании. В письмах она рассказала, как чужое участие помогло ей в день трагедии. Так женщина решила передать полученную доброту другим людям, пока не могла лично поблагодарить тех, кто поддержал ее тогда.
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В августе 2026 года Каролин нашла записку в книге, которую брала в тот полет. Она рассказала историю в TikTok и Instagram, надеясь найти стюардессу. Отклик был большим, но поиски поначалу не приносили результата, и Каролин стала сомневаться в успехе.
Помог сотрудник Delta. 14 сентября Каролин и Мелисса встретились в аэропорту Детройта. Для пассажирки это стало возможностью наконец выразить благодарность, а для стюардессы - узнать, какое значение приобрел ее поступок спустя годы.