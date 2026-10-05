Пассажирка перечитала записку от стюардессы и обомлела. История, умывшая слезами миллионы людей

Сотрудница пересадила обоих в первый класс. Благодаря этому рядом с Каролин оказался близкий человек, однако в самолете она все равно с трудом сдерживала эмоции. Когда стюардесса предложила помощь, пассажирка попросила ромашковый чай. Нужного чая не было, но стюардесса не ограничилась отказом. По рассказу Каролин, она стала спрашивать окружающих, нашла пакетик и принесла его пассажирке. Вместе с ним женщина получила написанную от руки записку.