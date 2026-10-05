Росликов пока не вернется из Беларуси после провала "Стабильности!" на выборах

Чулкова поблагодарила избирателей, поддержавших "Стабильности!" на выборах в Сейм. "Несмотря на все, что происходило в последнее время, на давление, которое оказывалось на нашу партию, на меня и на Алексея Росликова, вы все же пришли и отдали за нас свой голос", - сказала депутат Сейма, отметив, что это было непростое время.