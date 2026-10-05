Росликов пока не вернется из Беларуси после провала "Стабильности!" на выборах
Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов пока не планирует возвращаться в Латвию из Беларуси после результатов выборов, на которых партия получила 1,997% голосов, не прошла в Сейм и лишилась государственного финансирования. Об этом агентству LETA сообщила председатель правления партии Светлана Чулкова.
При этом, по словам Чулковой, Росликов не намерен прекращать политическую деятельность. "Он продолжит активно заниматься политикой, высказывать свое мнение и защищать тех людей и отстаивать те вопросы, которым до сих пор посвящал свою работу", - заявила она.
Чулкова поблагодарила избирателей, поддержавших "Стабильности!" на выборах в Сейм. "Несмотря на все, что происходило в последнее время, на давление, которое оказывалось на нашу партию, на меня и на Алексея Росликова, вы все же пришли и отдали за нас свой голос", - сказала депутат Сейма, отметив, что это было непростое время.
Чулкова напомнила, что перед выборами Алексей Росликов ясно заявил: если жители Латвии поддержат его и будут готовы его защищать, он будет готов вернуться в страну.
"Результаты выборов сейчас свидетельствуют о том, что у общества другой взгляд на дальнейшее направление развития Латвии. Избиратели не выбрали тот политический курс, который мы предлагали, - более активную защиту интересов жителей, повышение благосостояния, снижение цен, большую социальную защищенность и защиту интересов населения Латвии", - заявила Чулкова.
По мнению партии, результат также показывает, что значительная часть общества сейчас не готова активнее отстаивать свои интересы и требовать перемен, которые улучшили бы повседневную жизнь и благосостояние людей. "Это решение общества, и в демократии его нужно уважать", - сказала Чулкова.
По ее словам, "Стабильности!" принимает результат выборов таким, каков он есть, однако убеждения партии остаются прежними. Жители Латвии заслуживают более высокого уровня жизни, доступных цен, социальной защищенности и политики, которая прежде всего заботится о людях и их благополучии, подчеркнула Чулкова. Она заверила, что партия продолжит работу.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обобщила предварительные результаты выборов в 15-й Сейм, состоявшихся 3 октября. Согласно этим данным, в голосовании приняли участие 806 641 человек, или 51,79% избирателей.
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Наибольшую поддержку получил Объединенный список, за который проголосовали 35,288% избирателей. Далее следуют "Латвия на первом месте" с 13,076% и "Суверенная власть / Союз младолатышей" с 11,710%. Пятипроцентный барьер также преодолели Национальное объединение с 8,897%, "Прогрессивные" с 7,878% и "Новое единство" с 6,362%.
Союз зеленых и крестьян остался за пределами Сейма, получив 4,401% голосов. За "Мы меняем правила" проголосовали 3,428% избирателей, за "Для развития Латвии" - 2,179%, за "Стабильности!" - 1,997%.
Партия "Восходящее солнце для Латвии" получила 1,330% голосов, "Список Гобземса" - 0,982%, объединение политических партий "Центр согласия" - 0,820%, Новая консервативная партия - 0,327%.
ЦИК подчеркивает, что опубликованные результаты являются предварительными. Решение об утверждении окончательных итогов выборов будет принято на заседании комиссии. Подсчет голосов уже завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по почтовому голосованию.