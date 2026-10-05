Женщины в Латвии получают меньшую пенсию и чаще остаются одни: тревожная статистика
В пожилом возрасте женщины в Латвии значительно чаще, чем мужчины, сталкиваются с риском бедности, материальной и социальной изоляции. Главная причина - меньший пенсионный капитал, накопленный за годы трудовой деятельности.
Согласно данным Eurostat, в Латвии женщины старше 65 лет в среднем получают на 15 % меньшую пенсию по возрасту, чем мужчины. При этом средняя продолжительность жизни женщин значительно выше.
Председатель правления CBL Atklātais pensiju fonds, дочерней компании Citadele, Агнесе Звайгзните объясняет, что пенсионный разрыв является результатом совокупности различных жизненных и социально-экономических факторов: "Государственная пенсия первого уровня напрямую зависит от размера заработной платы и произведенных социальных страховых взносов. Женщины чаще уходят в отпуск по уходу за ребенком и берут на себя заботу о близких, работая неполный рабочий день. Кроме того, исторически женщины чаще работают в общественно значимых, но менее оплачиваемых в стране сферах, например в образовании, социальной сфере и здравоохранении. Эти факторы суммируются, создавая значительный дефицит пенсионного капитала к концу трудовой жизни. Поэтому полагаться только на гарантированную государством пенсию означает снижение уровня благосостояния после завершения трудовой деятельности как для женщин, так и для мужчин".
Демографическое давление
Необходимость иметь личную финансовую подушку безопасности усиливается и демографической ситуацией. Данные Центрального статистического управления (ЦСУ) о людях пенсионного возраста наглядно показывают значительные различия: в возрастной группе старше 65 лет женщины составляют более двух третей (65,5 %) всех пожилых людей.
Читайте продолжение после рекламы
Социальное давление и риск бедности усиливает и структура домохозяйств - в начале 2026 года 155,8 тысячи пожилых людей жили совершенно одни. С учетом демографического соотношения эта статистика в первую очередь касается женщин, которым в пожилом возрасте приходится самостоятельно оплачивать все расходы на жилье и повседневные нужды. Поэтому своевременное формирование накоплений является важным шагом для укрепления финансовой безопасности.
Доходы сокращаются, расходы остаются
Согласно общему коэффициенту замещения пенсий Eurostat (Aggregate Replacement Ratio), в Латвии после выхода на пенсию доходы жителей сокращаются почти на 60 %.
"Это существенное снижение доходов, которое можно уменьшить, заблаговременно формируя накопления в пенсионном 3-м уровне. Такой вид накоплений позволяет постепенно создавать личный капитал, чтобы увеличить размер пенсии по возрасту. Взносы можно делать в соответствии со своими возможностями. Накоплениями управляет лицензированный управляющий инвестициями, который вкладывает средства в финансовые рынки. Государство стимулирует такие накопления налоговыми льготами, позволяя ежегодно возвращать 25,5 % подоходного налога с населения (IIN) от внесенной суммы, что фактически обеспечивает немедленную отдачу от вложенного капитала. Эти частные накопления остаются собственностью человека, передаются по наследству и служат надежным личным инструментом для сохранения финансового благополучия в пожилом возрасте", - говорит Агнесе Звайгзните.
Читайте продолжение после рекламы
Получить доступ к накоплениям 3-го пенсионного уровня можно с 55 лет. Деньги можно получить сразу или частями, одновременно продолжая делать взносы.