Женщины в Латвии получают меньшую пенсию и чаще остаются одни: тревожная статистика

Председатель правления CBL Atklātais pensiju fonds, дочерней компании Citadele, Агнесе Звайгзните объясняет, что пенсионный разрыв является результатом совокупности различных жизненных и социально-экономических факторов: "Государственная пенсия первого уровня напрямую зависит от размера заработной платы и произведенных социальных страховых взносов. Женщины чаще уходят в отпуск по уходу за ребенком и берут на себя заботу о близких, работая неполный рабочий день. Кроме того, исторически женщины чаще работают в общественно значимых, но менее оплачиваемых в стране сферах, например в образовании, социальной сфере и здравоохранении. Эти факторы суммируются, создавая значительный дефицит пенсионного капитала к концу трудовой жизни. Поэтому полагаться только на гарантированную государством пенсию означает снижение уровня благосостояния после завершения трудовой деятельности как для женщин, так и для мужчин".