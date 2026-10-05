"Ведут себя как подростки!" Внучка показала, что ее 79-летняя бабушка вытворила вместе с новым 89-летним мужем
Морин Вандерслис было 79 лет, когда она встретила Кена - 89-летнего вдовца, который поселился в ее жилом комплексе. После потерь и долгого одиночества они решились начать все заново: в июне 2026 года пара поженилась, а вскоре видео с их поездки на тюбинге собрало миллионы просмотров.
Морин овдовела после 15 лет брака и семь лет жила одна. Она рассказывала, что днем можно занять себя делами, но с наступлением вечера одиночество особенно остро ощущается дома. Кен тоже знал, что такое утрата: его жена умерла за четыре года до знакомства с Морин, после 62 лет совместной жизни.
Они познакомились в конце 2025 года, когда Кен переехал в жилой комплекс для пожилых людей, где жила Морин. Будущие супруги встретились в коридоре, и Кен пригласил ее на свидание. По словам Морин, он оказался заботливым и внимательным: каждый вторник приносил ей белую розу. Их отношения стали известны родственникам после того, как Кен снялся в видео для цветочного магазина, который доставлял розы.
20 июня 2026 года Морин и Кен поженились. Разница в возрасте не казалась им препятствием: Морин говорила, что их отношения ощущались естественными. Она призналась, что после пережитого стала иначе смотреть на жизнь и ценить обычные моменты. Теперь супруги много смеются и стараются не откладывать совместные планы.
В сентябре пара отдыхала у озера Тексома. Морин сначала не собиралась кататься на тюбинге, но заметила, что Кену очень хочется попробовать. Она взяла его за руку и предложила присоединиться. Внучка Морин, 29-летняя Кензи Элизабет, сняла поездку и выложила ролик в TikTok. Видео набрало 2,6 миллиона просмотров и растрогало зрителей, увидевших, как новобрачные наслаждаются приключением.
Для Кензи эта поездка стала знаком того, как сильно изменилась бабушка. До знакомства с Кеном Морин, по словам внучки, стала замыкаться в себе и переживала тяжелый период. Теперь супруги путешествуют, устраивают ужины для близких и планируют новые поездки. Кензи шутит, что они ведут себя как подростки, и говорит, что история бабушки помогла ей поверить: любовь может прийти в любом возрасте.
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Радость Морин особенно важна для семьи на фоне недавней утраты: близкие переживают смерть младшего брата Кензи, который был внуком Морин. Сама Морин говорит, что пережитое научило ее не принимать время и счастье как должное. Она считает, что возраст не повод отказываться от новых впечатлений, и старается проживать каждый день вместе с Кеном как можно полнее.