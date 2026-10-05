"Ведут себя как подростки!" Внучка показала, что ее 79-летняя бабушка вытворила вместе с новым 89-летним мужем

Морин овдовела после 15 лет брака и семь лет жила одна. Она рассказывала, что днем можно занять себя делами, но с наступлением вечера одиночество особенно остро ощущается дома. Кен тоже знал, что такое утрата: его жена умерла за четыре года до знакомства с Морин, после 62 лет совместной жизни.