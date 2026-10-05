ВОЗ раскритиковала хаос и разобщенность системы E-veselība в Латвии
Информационные системы латвийского здравоохранения устарели и не интегрированы друг с другом. Они создают дополнительную нагрузку на медицинский персонал, а в отрасли по-прежнему широко используют бумажные документы и вручную обрабатывают данные. Об этом говорится в оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включенной в информационный доклад Министерства здравоохранения.
ВОЗ оценила управление данными в латвийском здравоохранении, отметив как сильные стороны, так и проблемы и возможности для развития. Среди недостатков названы низкое качество и нехватка данных, отсутствие их структуры, а также недостаточное применение единых стандартов обмена данными в информационных системах медицинских учреждений. Наряду с бумажными документами по-прежнему активно используют файлы Excel и вручную обрабатывают информацию.
В оценке также указано, что неясно, в каком объеме медицинские данные обязательно вносить в электронное здравоохранение. Кроме того, медицинские учреждения могут дважды отчитываться об оказанных услугах - перед Национальной службой здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний.
Как отмечается в докладе Минздрава, медицинским работникам приходится пользоваться несколькими не связанными между собой системами и повторно вносить одни и те же данные в разные места. Информация о здоровье пациента может быть неполной, поскольку сведения о лечении в других учреждениях не всегда доступны. Данные пациентов хранятся в системах разных медицинских учреждений, а часть информации существует только на бумаге или не представлена в структурированном электронном виде. Результаты обследований и выписки пациентам нередко приходится передавать между учреждениями самостоятельно.
Среди рисков ВОЗ называет ограниченные цифровые навыки населения, сопротивление медицинских работников переменам и разный уровень цифровизации у поставщиков услуг. Также отмечена зависимость от внешнего финансирования и подход, при котором цифровизацию развивают в рамках отдельных проектов. Помимо упорядочивания данных, важно повышать цифровую грамотность населения и медицинских работников.
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В то же время ВОЗ отметила и сильные стороны латвийской системы управления медицинскими данными. В частности, высоко оценены полнота и качество данных о рождениях и смертях, включая причины смерти. Среди преимуществ также названы единый персональный идентификационный код, который последовательно используют в разных сферах государственного управления, законодательное регулирование сбора данных, наличие специализированных сотрудников и хорошее межведомственное сотрудничество.
К сильным сторонам отнесены создание централизованной системы электронного здравоохранения и общества с ограниченной ответственностью Latvijas Digitālās veselības centrs, а также проекты цифровизации, реализованные при поддержке фондов Европейского союза. Возможности для развития ВОЗ видит во внедрении Европейского пространства медицинских данных, реализации стратегии цифрового здравоохранения, использовании потенциала искусственного интеллекта и обмене опытом с другими странами.
Ранее сообщалось, что Минздрав планирует создать единую систему оборота медицинских данных, в которой центральным хранилищем станет электронное здравоохранение. Предполагается, что данные будут вносить один раз - при их появлении, а затем использовать на следующих этапах лечения. Это позволит сократить объем ручного ввода и административную нагрузку.
Сейчас в ведении Минздрава и подчиненных ему учреждений находятся 180 информационных систем и регистров. Проект решения заседания правительства, приложенный к докладу, предусматривает, что Минздрав совместно с подведомственными учреждениями и Центром цифрового здравоохранения за три месяца после утверждения документа проведет инвентаризацию ИКТ-ресурсов и функций, оценит возможности их консолидации и подготовит план действий.
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Мероприятия, включенные в план, предполагается проводить за счет средств государственного бюджета, доступных в 2027 году и позже. Информационный доклад направлен на согласование до 6 октября, после чего его еще предстоит рассмотреть на заседании правительства.