ВОЗ раскритиковала хаос и разобщенность системы E-veselība в Латвии

Как отмечается в докладе Минздрава, медицинским работникам приходится пользоваться несколькими не связанными между собой системами и повторно вносить одни и те же данные в разные места. Информация о здоровье пациента может быть неполной, поскольку сведения о лечении в других учреждениях не всегда доступны. Данные пациентов хранятся в системах разных медицинских учреждений, а часть информации существует только на бумаге или не представлена в структурированном электронном виде. Результаты обследований и выписки пациентам нередко приходится передавать между учреждениями самостоятельно.