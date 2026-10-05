Кулбергс хочет сократить число министерств, но предупреждает о главном условии экономии

В интервью передаче TV3 "900 секунд" Кулбергс также высказался о кандидатах, получивших много вычеркиваний на выборах, в том числе о нынешнем министре юстиции Эдварде Смилтенсе, который состоит в одной партии с премьером. По мнению Кулбергса, министерские должности не должны быть политическими, а министрами должны становиться профессионалы в своей сфере. Каждый кандидат, получивший много вычеркиваний, должен сам проанализировать, что было сделано не так. При этом будущий министр обязан добросовестно исполнять свои обязанности и проводить необходимые перемены.