Кулбергс хочет сократить число министерств, но предупреждает о главном условии экономии
Лидер победившего на выборах в Сейм "Объединенного списка" (AS), нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, в случае повторного назначения на этот пост намерен сократить число министерств и добиться экономического рывка в Латвии.
В интервью передаче LTV "Утренняя панорама" Андрис Кулбергс заявил, что AS будет обсуждать создание коалиции со всеми партиями. Главным условием сотрудничества станет готовность поддержать перемены. В то же время политик четко дал понять, что "Объединенный список" не будет работать в одной коалиции с партией "Латвия на первом месте".
Говоря о мерах экономии, Кулбергс подтвердил, что не откажется от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако сейчас, по его мнению, важнее сосредоточиться на укреплении экономики. "Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это не должно происходить без экономического рывка. Необходимо и то и другое", - подчеркнул политик. Прежде чем менять структуру министерств, нужно тщательно проанализировать, какие шаги с экономической точки зрения будут наиболее полезны для роста страны.
Распределение министерских портфелей в будущей коалиции пока не обсуждалось. Однако, если Кулбергса повторно выдвинут на пост премьера, AS, по его словам, должен сохранить за собой должность министра финансов. Кандидатов на любые министерские посты партия готова предложить.
В интервью передаче TV3 "900 секунд" Кулбергс также высказался о кандидатах, получивших много вычеркиваний на выборах, в том числе о нынешнем министре юстиции Эдварде Смилтенсе, который состоит в одной партии с премьером. По мнению Кулбергса, министерские должности не должны быть политическими, а министрами должны становиться профессионалы в своей сфере. Каждый кандидат, получивший много вычеркиваний, должен сам проанализировать, что было сделано не так. При этом будущий министр обязан добросовестно исполнять свои обязанности и проводить необходимые перемены.
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Кулбергс отметил, что кандидаты AS получили сравнительно много вычеркиваний в том числе потому, что именно за этот список проголосовало больше всего избирателей. Смилтенс оказался среди кандидатов, которых вычеркивали чаще всего: против него поставили более 12 600 отметок. При этом он получил и более 17 600 плюсов.
На выборах в 15-й Сейм уверенно победил Объединенный список, набравший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии. Второе место заняла партия "Латвия на первом месте" с 13,1%, третье - объединение "Суверенная власть / Союз новолатышей" с 11,71%. За Национальное объединение проголосовали 8,9% избирателей, за "Прогрессивных" - 7,88%, за "Новое единство" - 6,36%. Союз зеленых и крестьян получил 4,4% голосов и не преодолел пятипроцентный барьер.