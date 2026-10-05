Рабочая неделя начнется с пасмурной погоды, дождей и порывистого ветра
Фото: LETA
Новая неделя в Латвии начнется с дождей и сильного ветра.
В Латвии

Рабочая неделя начнется с пасмурной погоды, дождей и порывистого ветра

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Теплая погода отступает - новая рабочая неделя в Латвии начнется с облаков и дождей.

Новая рабочая неделя начнется преимущественно облачной погодой. Во многих местах ожидаются небольшой дождь и морось, температура воздуха не превысит +11...+16 градусов. Юго-западный и западный ветер усилится у побережья, порывы достигнут 17 метров в секунду.

В Риге воздух прогреется до +14...+16 градусов. В первой половине дня осадков не ожидается, после обеда возможен небольшой дождь. Небо будет облачным, подует слабый или умеренный ветер западного направления.

Темы

Прогноз погоды

Другие сейчас читают