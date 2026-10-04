Лидеры "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян задумались об отставке после провала на выборах
После провала на выборах руководители "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян (ZZS) заговорили об ответственности и возможной отставке. Один из лидеров ZZS допускает, что может совсем уйти из политики.
Председатель правления "Нового Единства" Эвика Силиня в дискуссии на Латвийском телевидении после выборов заявила, что считает себя ответственной за слабый результат объединения: число его мандатов в Сейме сократилось с 26 до семи. Возможность уйти с поста руководителя объединения она собирается обсудить с однопартийцами, сообщает LSM.lv.
"У меня нет проблем с тем, чтобы уйти в отставку!" - заявила Силиня.
Однако это решение нужно обсудить с членами политической силы, поскольку ее избрали в 15-й Сейм. "Это вопрос тактики", - добавила она.
По словам Силини, ответственность должны взять на себя все, кто входил в правление. Входящую в "Новое Единство" партию "Единство" возглавляет руководитель фракции объединения в Сейме Эдмунд Юревиц, который, вероятнее всего, прошел в парламент.
Некоторые члены "Единства" уже заявили Латвийскому телевидению, что было бы справедливо, если бы руководство партии взяло на себя ответственность. Председатель "Единства" Юревиц признал, что партия не ожидала такого результата. Теперь предстоит проанализировать роль каждого кандидата и его работу.
Ошибки обещал оценить и кандидат "Нового Единства" на пост премьер-министра Арвил Ашераденс, который сам не получил на этих выборах мандат депутата Сейма. "Однозначно, нам придется работать над развитием партии. Очевидно, что необходимы перемены", - подчеркнул он.
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Силиня сказала, что голосование против Ашераденса было эмоциональным. По ее словам, успехи "Объединенного списка" показывают, что избиратели хотят видеть в парламенте новые лица. Силиня также выразила сожаление, что в Сейм не прошел бывший министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Она подчеркнула, что против министра вели кампанию по дискредитации. При этом реформы в сфере здравоохранения никогда не бывают популярными.
Лидер ZZS Арманд Краузе также заявил, что руководство политической силы оценит свою ответственность за то, что объединение не прошло в Сейм, - впервые за 24 года своего существования. Сам Краузе всерьез обдумывает возможность уйти из политики. Сейчас он допускает, что "возможно, больше не будет баллотироваться на выборах и заниматься политикой".
Краузе возглавляет Союз зеленых и крестьян, а входящий в него "Союз крестьян Латвии" - бывший министр экономики и кандидат ZZS на пост премьер-министра на выборах в 15-й Сейм Виктор Валайнис. В объединение также входит "Латвийская социал-демократическая рабочая партия", которую возглавляет Янис Диневич.
Член правления ZZS Аугуст Бригманис считает, что после случившегося Валайнису следует посоветоваться с однопартийцами о своем руководстве партией.
"Думаю, вполне логично было бы, если бы господин Валайнис попросил провести голосование о доверии ему в правлении или партии. Если он получит поддержку членов партии и их доверие, это только укрепит его позиции", - сказал Бригманис.
Данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют, что избиратели, голосовавшие за ZZS, в основном простили политической силе и исключенного из нее, отправленного в отставку министра благосостояния Рейниса Узулниекса, которого поймали за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, и Краузе, оказавшегося в центре скандала с лесопромышленниками. Оба политика получили больше плюсов, чем минусов, хотя немного потеряли позиции.