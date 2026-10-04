Лидеры "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян задумались об отставке после провала на выборах

Силиня сказала, что голосование против Ашераденса было эмоциональным. По ее словам, успехи "Объединенного списка" показывают, что избиратели хотят видеть в парламенте новые лица. Силиня также выразила сожаление, что в Сейм не прошел бывший министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Она подчеркнула, что против министра вели кампанию по дискредитации. При этом реформы в сфере здравоохранения никогда не бывают популярными.