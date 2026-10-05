Пережиток прошлого или необходимость? Почему пациенты в Латвии продолжают "благодарить" врачей

Валдис Пирагс согласился, что один вопрос — это надежды отчаявшихся пациентов и желание ускорить или обойти систему, которая не функционирует или в которой искусственно создаются заторы, чтобы кто-то извлек из этого выгоду. И с этим нужно бороться — о таких случаях необходимо сообщать. Совсем другой вопрос, по его мнению, касается, например, принесенных пациентами цветов или конфет уже после успешного выздоровления. "Раньше и у меня был полный шкаф различных алкогольных напитков, но их никогда не приносили — даже в те советские времена — до лечения, это происходило скорее после. Сейчас, по-видимому, преобладают такие капиталистические отношения, когда чуть ли не заранее нужно заплатить, чтобы что-то изменилось, и это абсолютно недопустимо, с этим нужно бороться", — заключил Пирагс.