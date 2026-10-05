Пережиток прошлого или необходимость? Почему пациенты в Латвии продолжают "благодарить" врачей
Длинные очереди и нехватка денег в здравоохранении создают опасную почву: пациенты начинают верить, что конверт врачу поможет получить услугу быстрее или качественнее. Эксперты предупреждают - граница между такой благодарностью и взяткой остается размытой.
В Латвии это давняя практика, признал профессор Медицинского факультета Латвийского Университета, эндокринолог Валдис Пирагс. По его мнению, это определенно следует менять. "Я думаю, здесь мяч больше на стороне пациентов, потому что господствует ложное представление, будто так можно повлиять не только на врачей, но и на полицейских, юристов, учителей, и это необходимо менять", — заявил он. Врачи - это профессионалы, которые делают свою работу, и не должно быть так, чтобы некоторые пациенты обретали душевное спокойствие, только дав врачу так называемую "благодарность", сообщает LSM+.
Существует мнение, что это советское наследие, привычное только пожилым людям, а более молодые поколения так вроде бы больше не поступают. Но в действительности эта практика по-прежнему актуальна, подчеркнула юридический советник Отдела социальных, экономических и культурных прав Бюро омбудсмена Элина Усиня. Бюро омбудсмена провело углубленное исследование по этому вопросу, опросив общественность, неправительственные организации пациентов и врачей, а также учебные заведения, которые готовят будущих медиков.
"Мы убедились, что это не воспоминания прошлого об импортных банках кофе, коньячке и конвертике - это реальность, к которой терпимо относятся, принимают и поддерживают с обеих сторон", - отметила Усиня.
Полученные данные показали, что побуждающим мотивом для пациентов так поступать является главным образом желание отблагодарить и выразить сердечную признательность за хорошую работу и отзывчивое отношение. Однако одновременно с этим однозначно присутствует и желание купить качество, благосклонность и уважение, пояснила Усиня.
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Очень важно провести четкую грань между этими двумя параллелями, подчеркнула руководитель Сети организаций пациентов Байба Зиемеле. "Как мы все очень хорошо знаем, в системе здравоохранения денег нет, очереди чрезвычайно длинные. Соответственно, там есть место для таких уголовных преступлений, которые как бы дарят пациентам надежду получить что-то лучшее и в большем объеме. Поэтому система сама создает эту ситуацию, когда люди думают: если заплатить, они, возможно, получат лучший уход, но это не всегда так происходит", — подчеркнула Зиемеле.
Поэтому организации пациентов всегда подчеркивают необходимость прозрачности и информированности — четкие и понятные маршруты лечения, чтобы пациенты знали, например, в какой момент к какому врачу следует обратиться, чтобы своевременно получить конкретную услугу.
Валдис Пирагс согласился, что один вопрос — это надежды отчаявшихся пациентов и желание ускорить или обойти систему, которая не функционирует или в которой искусственно создаются заторы, чтобы кто-то извлек из этого выгоду. И с этим нужно бороться — о таких случаях необходимо сообщать. Совсем другой вопрос, по его мнению, касается, например, принесенных пациентами цветов или конфет уже после успешного выздоровления. "Раньше и у меня был полный шкаф различных алкогольных напитков, но их никогда не приносили — даже в те советские времена — до лечения, это происходило скорее после. Сейчас, по-видимому, преобладают такие капиталистические отношения, когда чуть ли не заранее нужно заплатить, чтобы что-то изменилось, и это абсолютно недопустимо, с этим нужно бороться", — заключил Пирагс.
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Усиня, в свою очередь, обратила внимание на то, что часто эти подарки и после лечения приносят с умыслом: а вдруг когда-нибудь к этому врачу еще придется вернуться, а вдруг лечиться понадобится кому-то из родственников. Поэтому и такое поведение в целом не заслуживает поддержки.
По ее мнению, одним из решений было бы предложить пациентам другие способы отблагодарить врачей, если уж действительно есть внутреннее желание просто выразить благодарность за особо хорошо выполненную работу или душевное отношение. Например, это могут быть опросы, оценки или отзывы, которые затем передаются руководству больницы. "Той части общества, которая хочет отблагодарить, нужно предложить новые варианты выражения признательности - например, делая пожертвование в фонд больницы или каким-то иным образом. Ведь мы должны понимать, что эта среда - место работы, а медицинский работник - сотрудник, который тоже чисто по-человечески хочет получать признание. Исследования в области управления персоналом показывают, что в рабочей среде важно, чтобы эта признательность исходила от работодателя — в первую очередь от руководства, а не со стороны клиентов или пациентов", — заявила Усиня.