"Нам нужно начать просыпаться": эксперт призвал Латвию и Европу готовиться к новым угрозам с Востока
Латвии и остальной Европе необходимо гораздо серьезнее думать о подготовке общества к возможному ухудшению ситуации с безопасностью, заявил в эфире TV24 предприниматель, производитель дронов и бывший госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.
По его словам, нынешняя ситуация в сфере безопасности не возникла внезапно. Риск эскалации со стороны России существует уже продолжительное время, а угрозу полномасштабного нападения на Латвию до сих пор существенно снижает сопротивление Украины. "Я полностью согласен, что в целом мы как государство и наши должностные лица оказались в очень сложной ситуации. Почему сложной? Эта угроза уже существует давно, это не что-то новое. Мы знаем, что эта эскалация будет", - сказал Гарисонс.
По его мнению, именно Украина пока не позволяет России сосредоточить больше ресурсов на других направлениях. "Я думаю, что от полномасштабного конвенционального нападения нас спасли украинцы, потому что они перехватили стратегическую инициативу", - заявил эксперт.
По его словам, Россия могла усиливать давление и раньше, однако делала бы это другими способами. При этом, по мнению Гарисонса, одна из главных проблем сегодня заключается в том, что Запад слишком поздно начинает осознавать собственную уязвимость. "Я думаю, что проблема Запада в том, что наконец нужно начать просыпаться", - сказал он. Гарисонс считает, что европейским странам необходимо признать: различные угрозы могут затрагивать не только государства, расположенные непосредственно у границ России, но и другие части Европы.
Особое внимание эксперт уделил беспилотникам. По его словам, последние события показывают, насколько широко могут использоваться такие технологии и насколько уязвимыми перед ними могут оказаться европейские страны. При этом Латвию он считает более подготовленной к подобным угрозам, чем многие другие государства Европы.
"Там, конечно, никто не готов. Будем честными, мы можем себя критиковать, но мы на 100% более готовы, чем они", - заявил Гарисонс.
Однако, по его словам, это не означает, что Латвии достаточно просто сохранять нынешний уровень готовности. Необходимо гораздо активнее говорить с населением о возможных рисках и заранее готовить общество к различным сценариям. По его мнению, подобный разговор должен идти не только в Латвии. "Это не только про Латвию, я думаю, в целом про Европу", - отметил эксперт.
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Гарисонс считает, что политики, СМИ и другие общественные группы должны открыто обсуждать существующие риски, не ограничиваясь реакцией на уже произошедшие инциденты. По его мнению, подготовка населения должна стать одной из основных задач на фоне продолжающегося ухудшения европейской ситуации в сфере безопасности.