"Нам нужно начать просыпаться": эксперт призвал Латвию и Европу готовиться к новым угрозам с Востока

По его словам, Россия могла усиливать давление и раньше, однако делала бы это другими способами. При этом, по мнению Гарисонса, одна из главных проблем сегодня заключается в том, что Запад слишком поздно начинает осознавать собственную уязвимость. "Я думаю, что проблема Запада в том, что наконец нужно начать просыпаться", - сказал он. Гарисонс считает, что европейским странам необходимо признать: различные угрозы могут затрагивать не только государства, расположенные непосредственно у границ России, но и другие части Европы.