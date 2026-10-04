Германия в шоке: бывший канцлер начал работать в сети гипермаркетов в России
Несмотря на полномасштабную войну России против Украины, бывший канцлер Германии Герхард Шредер получил новую должность в российском бизнесе - и оказался под огнем критики.
Ряд политиков и экономистов Германии раскритиковали назначение бывшего канцлера Герхарда Шредера на одну из руководящих должностей в сети гипермаркетов Globus в России, сообщает "Европейская правда".
В частности, депутат Бундестага и эксперт правящего Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер назвал новую должность Шредера "предательством Европы и собственной страны". "Тот, кто публично и демонстративно пожимает Шредеру руку, тем самым хочет показать свою позицию", – подчеркнул Кизеветтер.
Профессор политологии Кельнского университета Томас Йегер заявил, что у Шредера "появился новый лоббистский заказ" в России.
Немецкий экономист и профессор микроэкономики Бранденбургского технического университета в Котбусе Ян Шнелленбах упрекнул экс-канцлера в "бесстыдстве".
"Разве не говорили, что он слишком болен, чтобы предстать перед немецким судом? Неужели российские деньги обладают целебной силой?", – отметил он.
Комментируя членство Герхарда Шредера в наблюдательном совете ООО "Гиперглобус", в пресс-службе компании указали, что ее владелец и акционер Globus Holding GmbH & Co Томас Брух связывает это назначение с "необходимостью усиления экспертной поддержки". Представитель ретейлера рассказал, что "Шрёдер будет участвовать в общем руководстве и способствовать долгосрочному планированию деятельности компании на российском рынке".
82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и на протяжении многих лет подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании. После начала полномасштабной войны он так и не дистанцировался от Кремля. В частности, в январе 2026 года экс-канцлер выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на ее агрессию против Украины.