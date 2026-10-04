Урбанович признал крах "Согласия" и заявил, что больше не видит себя в партии
Партия, которая еще недавно была одной из главных политических сил Латвии, фактически потерпела крах на выборах в 15-й Сейм. Янис Урбанович признал: "Согласие" не удалось "разбудить", и теперь ему нужен новый лидер.
Плохие результаты "Центра согласия" на выборах в 15-й Сейм связаны с апатией ее членов и неспособностью лидера "разбудить" партию, заявил член правления объединения "Центр согласия" Янис Урбанович. По его словам, многие представители партии поддались апатии еще до предвыборной кампании, но он надеялся их "разбудить" и мотивировать.
"Я делал что мог. Многое получилось, но не удалось главное - разбудить партию. Остальное вторично. Мне не удалось пробудить желание тиражировать наши идеалы, я не разбудил партию, а сон имеет тенденцию переходить в летаргический", - сказал политик. Он считает, что апатия связана с присоединением лидеров партии к другим политическим силам, от которых они продолжали обращаться и к членам "Согласия", и к избирателям.
Урбанович заявил, что больше не видит себя в "Согласии" и считает, что партии необходим новый лидер. "Я доведу все до конца. Но, если мне не удалось разбудить коллег, то я не буду тем, кто вправе еще что-то обещать и побуждать", - сказал он.
По словам Урбановича, результаты выборов в Сейм показывают, что "Согласие" не востребовано в обществе, а меньше всего оно востребовано среди своих членов. Он не исключил, что выросшим в партии лидерам следовало бы подумать о новом проекте и начать все с "чистого листа".
Как сообщалось, по результатам подсчета примерно 99% голосов на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список", который набрал 35,3% голосов и получил 42 мандата. В Сейм прошли еще пять партий - "Латвия на первом месте" набрала 13,1% голосов и получила 17 мандатов, "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 11,74% голосов и 15 мандатов, Национальное объединение - 8,91% голосов и 10 мандатов, "Прогрессивные" - 7,81% голосов и девять мандатов, "Новое Единство" - 6,34% и семь мандатов.
Читайте продолжение после рекламы
Остальные восемь участвовавших в выборах партий не преодолели 5%-ный рубеж для прохождения в парламент. "Центр согласия" на выборах набрал всего 0,82% голосов.