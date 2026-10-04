Урбанович признал крах "Согласия" и заявил, что больше не видит себя в партии

"Я делал что мог. Многое получилось, но не удалось главное - разбудить партию. Остальное вторично. Мне не удалось пробудить желание тиражировать наши идеалы, я не разбудил партию, а сон имеет тенденцию переходить в летаргический", - сказал политик. Он считает, что апатия связана с присоединением лидеров партии к другим политическим силам, от которых они продолжали обращаться и к членам "Согласия", и к избирателям.