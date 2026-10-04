Теплые дни сменятся дождями и порывистым ветром: прогноз на неделю в Латвии
В начале новой рабочей недели летняя погода отступит, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на понедельник будет облачно, в центральных и восточных районах местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-западный, западный ветер. Там, где небо прояснится, температура воздуха опустится до +5...+10 градусов, а в некоторых прибрежных районах ночь будет немного теплее.
В Риге небо тоже будет преимущественно облачным, в начале ночи ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-западный ветер, воздух остынет до +9...+11 градусов.
Новая рабочая неделя начнется с облачной погоды. Во многих местах возможны небольшой дождь и морось, температура воздуха не превысит +11...+16 градусов. Юго-западный и западный ветер усилится вблизи побережья, порывы достигнут 17 метров в секунду.
В Риге воздух прогреется до +14...+16 градусов. В первой половине дня осадков не ожидается, но после обеда возможен небольшой дождь. Небо будет облачным, подует слабый или умеренный ветер западного направления.
В ночь на вторник температура воздуха не опустится ниже +10 градусов, а днем станет на пару градусов теплее - воздух прогреется до +15...+17 градусов.
Во вторник небольшой дождь возможен также в восточной части Латвии. После обеда небо начнет постепенно проясняться с северо-запада. Юго-западный и западный ветер продолжит усиливаться, его порывы на большей части территории достигнут 19 метров в секунду.
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В середине недели ветер стихнет и будет дуть с юга - от слабого до умеренного. Днем в среду местами в Видземе облака принесут небольшие осадки, а четверг будет сухим. Когда небо прояснится, ночи станут немного прохладнее: температура опустится до +5...+9 градусов, местами возможны заморозки. На побережье по-прежнему будет теплее - около +10 градусов и немного выше.
В конце недели с запада к Латвии приблизится новый циклон, поэтому дни будут более дождливыми. В выходные на морском побережье ветер снова начнет усиливаться, а дневная температура воздуха уже не превысит +15 градусов.