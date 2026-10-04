Теплые дни сменятся дождями и порывистым ветром: прогноз на неделю в Латвии

В середине недели ветер стихнет и будет дуть с юга - от слабого до умеренного. Днем в среду местами в Видземе облака принесут небольшие осадки, а четверг будет сухим. Когда небо прояснится, ночи станут немного прохладнее: температура опустится до +5...+9 градусов, местами возможны заморозки. На побережье по-прежнему будет теплее - около +10 градусов и немного выше.