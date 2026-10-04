Погода в Латвии меняется: после теплых дней начнутся дожди и похолодание

Ночь на понедельник будет облачной, в центральных и восточных районах местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-западный и западный ветер. Там, где небо прояснится, температура воздуха опустится до +5…+10 градусов, а в некоторых прибрежных районах ночь будет немного теплее.