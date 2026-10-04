Погода в Латвии меняется: после теплых дней начнутся дожди и похолодание
В начале новой рабочей недели летняя погода отступит, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночь на понедельник будет облачной, в центральных и восточных районах местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-западный и западный ветер. Там, где небо прояснится, температура воздуха опустится до +5…+10 градусов, а в некоторых прибрежных районах ночь будет немного теплее.
В Риге небо также в основном затянут облака, в начале ночи ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-западный ветер, воздух остынет до +9…+11 градусов.
Начало рабочей недели будет облачным, во многих местах ожидаются небольшой дождь и морось. Температура воздуха не превысит +11…+16 градусов. Вблизи побережья усилится юго-западный и западный ветер, порывы достигнут 17 метров в секунду.
В Риге воздух прогреется до +14…+16 градусов. Первая половина дня пройдет без осадков, а после полудня ожидается небольшой дождь. Небо будет облачным, подует слабый или умеренный ветер западного направления.