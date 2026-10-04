Понедельник встретит Латвию дождями и моросью, а побережье - порывистым ветром
Новая рабочая неделя в Латвии начнется с пасмурной погоды, дождей и мороси.
Ночь на понедельник будет облачной, в центральных и восточных районах пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-западный и западный ветер. При прояснениях температура воздуха местами опустится до +5…+10 градусов, а на отдельных участках побережья ночь будет немного теплее.
В Риге небо также будет преимущественно затянуто облаками, в начале ночи ожидается небольшой дождь. При слабом юго-западном ветре воздух остынет до +9…+11 градусов.
Новая рабочая неделя начнется с облачной погоды, во многих местах ожидаются небольшой дождь и морось. Температура воздуха не превысит +11…+16 градусов. Вблизи побережья юго-западный и западный ветер усилится, в порывах достигая 17 м/с.
В Риге воздух прогреется до +14…+16 градусов. Первая половина дня пройдет без осадков, а после полудня ожидается небольшой дождь. Небо будет пасмурным, ветер западных направлений - от слабого до умеренного.