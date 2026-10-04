Понедельник встретит Латвию дождями и моросью, а побережье - порывистым ветром

Ночь на понедельник будет облачной, в центральных и восточных районах пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-западный и западный ветер. При прояснениях температура воздуха местами опустится до +5…+10 градусов, а на отдельных участках побережья ночь будет немного теплее.