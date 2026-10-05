Цены на жилье в Латвии растут в два раза быстрее, чем в Европе

Несмотря на быстрый рост, Латвия не стала лидером Евросоюза. Сильнее всего за год жилье подорожало в Португалии – на 16,5%. Далее следуют Болгария с ростом на 15,5% и соседняя Литва – на 14,3%. При этом в Литве во втором квартале был зафиксирован самый большой квартальный скачок цен во всем ЕС – на 5%.