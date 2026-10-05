Цены на жилье в Латвии растут в два раза быстрее, чем в Европе
Цены на жилье в Латвии продолжают стремительно расти и значительно опережают средние темпы по Европейскому союзу. Во втором квартале 2026 года квартиры и дома в стране стоили в среднем на 11,4% дороже, чем за тот же период прошлого года. В целом по ЕС цены выросли на 4,7%.
Как свидетельствуют опубликованные Eurostat данные, в Латвии в третьем квартале 2025 года жилье было на 7,9% дороже, чем годом ранее, в четвертом квартале – на 10,5%, а в первом квартале 2026 года – на 10,3%. Во втором квартале годовой прирост достиг уже 11,4%.
Заметно подорожало латвийское жилье и всего за три месяца. По сравнению с первым кварталом 2026 года цены увеличились на 3,9%. В среднем по ЕС квартальный рост составил лишь 1,2%.
Несмотря на быстрый рост, Латвия не стала лидером Евросоюза. Сильнее всего за год жилье подорожало в Португалии – на 16,5%. Далее следуют Болгария с ростом на 15,5% и соседняя Литва – на 14,3%. При этом в Литве во втором квартале был зафиксирован самый большой квартальный скачок цен во всем ЕС – на 5%.
В большинстве стран ЕС жилье продолжает дорожать. Во втором квартале 2026 года цены за год выросли в 23 странах, по которым Eurostat располагал данными. Снижение было зарегистрировано только в трех государствах: Финляндии – на 2,7%, Люксембурге – на 2,2% и Франции – на 0,8%.
Euronews отмечает, что рост европейского рынка недвижимости поддерживают сразу несколько факторов. Среди них – ограниченное предложение жилья в ряде стран, высокая стоимость строительства, недостаточные объемы нового строительства и сохраняющийся спрос.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что оставшимся без дома людям будут предоставлять временное жилье на срок до пяти лет.