На трансграничном автобусном маршруте Валга-Валка увеличили число рейсов
На эстонско-латвийском трансграничном пилотном автобусном маршруте Валга-Валка вместо двух рейсов теперь каждый день обеспечиваются три рейса.
Основные изменения в расписании касаются времени отправления и прибытия автобусов на остановке Valga Jaama. Автобусное сообщение, как и прежде, обеспечивается каждый день - с понедельника по воскресенье.
С 1 октября автобусы от остановки Valga Jaama отправляются в 08:20, 12:50 и 14:10, а время возвращения к Valga Jaama - в 09:00, 13:50 и 15:10. Пассажирам следует учитывать и изменения, связанные с остановкой Kalndzirnavu. В первом утреннем рейсе остановка Kalndzirnavu в расписание не включена. Во втором и третьем рейсах остановка Kalndzirnavu предусмотрена с 13:10 до 13:25 и с 14:30 до 14:45.
Пассажиров призывают заблаговременно ознакомиться с обновленным расписанием на сайтах www.1188.lv и www.peatus.ee, а также на сайте Видземского планирования региона с 1 октября 2026 года. Одновременно просят учитывать, что изменения времени отправления на автобусных остановках в Латвии и Эстонии обеспечивает Центр общественного транспорта уезда Валга.
Срок реализации проекта программы Interreg Эстония-Латвия продлен до 14 марта 2027 года, при этом работа пилотных трансграничных маршрутов продолжится до 31 декабря 2026 года.