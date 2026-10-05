На трансграничном автобусном маршруте Валга-Валка увеличили число рейсов

С 1 октября автобусы от остановки Valga Jaama отправляются в 08:20, 12:50 и 14:10, а время возвращения к Valga Jaama - в 09:00, 13:50 и 15:10. Пассажирам следует учитывать и изменения, связанные с остановкой Kalndzirnavu. В первом утреннем рейсе остановка Kalndzirnavu в расписание не включена. Во втором и третьем рейсах остановка Kalndzirnavu предусмотрена с 13:10 до 13:25 и с 14:30 до 14:45.