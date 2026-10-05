В Латвии новые предприятия появляются значительно чаще, чем в среднем по ЕС

При этом ситуация в соседней Эстонии существенно отличается. Она вошла в число восьми государств ЕС, где в 2024 году предприятий прекратило деятельность больше, чем было создано. Предварительный показатель закрытия предприятий в Эстонии достиг 29,2% – самого высокого уровня в Евросоюзе. Высокий показатель отмечен также в Литве – 15,6%.