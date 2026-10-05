В Латвии новые предприятия появляются значительно чаще, чем в среднем по ЕС
В Латвии в 2024 году показатель создания новых предприятий составил 13,92% от общего числа действующих предприятий. Это заметно выше среднего показателя по Европейскому союзу – 10,4%.
Как свидетельствуют данные Eurostat, в целом в ЕС в 2024 году насчитывалось около 34 млн предприятий. За год было создано 3,5 млн новых компаний, в то время как прекратили деятельность 3,1 млн предприятий. Таким образом, показатель создания предприятий составил 10,4%, а закрытия – 9,2%.
Латвийский показатель – 13,92% – примерно на 3,5 процентного пункта превышает средний уровень ЕС. При этом среди стран Балтии абсолютным лидером стала Литва: там показатель создания новых предприятий достиг 17,5% – это самый высокий результат во всем Евросоюзе.
Следом за Литвой расположились Португалия с 16,1%, Мальта с 14,4% и Франция с 14,2%. Самые низкие показатели зафиксированы в Австрии – 6,3%, Дании – 7,2% и Германии – 7,8%.
При этом ситуация в соседней Эстонии существенно отличается. Она вошла в число восьми государств ЕС, где в 2024 году предприятий прекратило деятельность больше, чем было создано. Предварительный показатель закрытия предприятий в Эстонии достиг 29,2% – самого высокого уровня в Евросоюзе. Высокий показатель отмечен также в Литве – 15,6%.
Всего в 19 из 27 стран ЕС число новых предприятий в 2024 году превышало число прекративших деятельность. Обратная ситуация наблюдалась в Болгарии, Дании, Германии, Эстонии, Ирландии, Венгрии, Польше и Словакии. :
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Eurostat подчеркивает, что "рождение предприятия" в этой статистике означает создание нового бизнеса, а не появление компании в результате слияния, разделения или реструктуризации уже существующих предприятий. Показатель рассчитывается как отношение числа созданных за год предприятий к общему количеству действующих предприятий.