"Объединенный список" достигнет потолка: сколько государство выделит партиям в 2027 году

Барьер в 2% предварительно преодолели еще не менее трех политических сил. Союз зеленых и крестьян (ZZS), входивший в прежнюю правящую коалицию, набрал 4,409% голосов. За него проголосовали не менее 35 388 избирателей, что дает право на финансирование в размере не менее 261 163 евро. Партия "Мы меняем правила" получила не менее 27 524 голосов и может рассчитывать на 203 127 евро, а "Для развития Латвии", набравшая не менее 17 497 голосов, - на 129 128 евро.