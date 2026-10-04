"Объединенный список" достигнет потолка: сколько государство выделит партиям в 2027 году
Победа на выборах принесет "Объединенному списку" максимально допустимое финансирование из госбюджета. Размер выплат остальным партиям зависит от числа полученных голосов и преодоления избирательных барьеров.
Закон о финансировании политических организаций предусматривает, что партия, за которую на последних выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, получает за каждый голос ежегодно 0,9% от минимальной месячной зарплаты. Партии, преодолевшие 5-процентный барьер, дополнительно полагается сумма, равная 200 минимальным зарплатам. При этом годовое финансирование одной партии не может превышать 1600 минимальных зарплат.
В среднесрочном плане, утвержденном правительством в 2024 году, минимальную зарплату на 2027 год планировали повысить до 820 евро. Однако при утверждении бюджета ее размер еще может измениться. Если план сохранится, партии, набравшие более 2%, будут получать по 7,38 евро за голос.
За AS проголосовали не менее 282 801 избирателя. По формуле партии полагалось бы не менее 2 087 071 евро за голоса, а за преодоление 5-процентного барьера - еще 164 000 евро. Общая сумма составила бы не менее 2 251 071 евро, однако закон ограничивает выплату 1600 минимальными зарплатами - в 2027 году это 1 312 000 евро.
За "Латвию на первом месте" (LPV) проголосовали не менее 104 946 избирателей. С учетом дополнительной выплаты за преодоление 5-процентного барьера партия может получить в 2027 году не менее 938 501 евро: 774 501 евро за голоса и 164 000 евро дополнительно.
Объединение "Суверенная власть / Объединение младолатышей" (SV/AJ) набрало, по предварительным результатам, не менее 11,7% голосов. За него проголосовали не менее 94 042 избирателей. В следующем году объединению полагается не менее 694 030 евро за голоса и еще 164 000 евро за преодоление 5-процентного барьера - всего не менее 858 030 евро.
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За Национальное объединение (NA) проголосовали не менее 71 367 избирателей. За голоса ему полагается не менее 526 688 евро, а с дополнительной выплатой - в общей сложности не менее 690 688 евро.
"Прогрессивные" получили не менее 62 839 голосов. Партии полагается не менее 463 752 евро за голоса и еще 164 000 евро за преодоление 5-процентного барьера - всего не менее 627 752 евро.
Последней из партий 5-процентный барьер преодолело "Новое единство" (JV). За него проголосовали не менее 50 907 избирателей. В 2027 году партия сможет получить не менее 375 693 евро за голоса и 164 000 евро дополнительно - всего не менее 539 693 евро.
Барьер в 2% предварительно преодолели еще не менее трех политических сил. Союз зеленых и крестьян (ZZS), входивший в прежнюю правящую коалицию, набрал 4,409% голосов. За него проголосовали не менее 35 388 избирателей, что дает право на финансирование в размере не менее 261 163 евро. Партия "Мы меняем правила" получила не менее 27 524 голосов и может рассчитывать на 203 127 евро, а "Для развития Латвии", набравшая не менее 17 497 голосов, - на 129 128 евро.
После подсчета голосов в 1042 из 1059 участков партия "За стабильность!" находится у самой границы 2-процентного барьера. За нее проголосовали не менее 16 034 избирателей. Если партия преодолеет порог, в следующем году она сможет получить не менее 118 331 евро. Пока остается вероятность, что она не наберет необходимых 2% и не получит финансирование.
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Для сравнения: в этом году "Новому Единству" полагалось из государственного бюджета 1,2 миллиона евро - максимальная сумма на этот год. Союзу зеленых и крестьян причиталось 890 000 евро, "Объединенному списку" - 820 000 евро, Национальному объединению - 810 000 евро, партии "Латвия на первом месте" - 560 000 евро, партиям "Стабильности!" и "Прогрессивные" - по 550 000 евро.
Партии "Согласие" полагалось 312 000 евро, объединению партий "За", "Для развития Латвии" и "Рост" - 286 000 евро, "Списку Гобземса" - 214 000 евро, Русскому союзу Латвии - 210 000 евро, партии "Суверенная власть" - 196 000 евро, а Новой консервативной партии - 188 000 евро.
Государственное финансирование предоставляется на четыре года и выплачивается начиная с календарного года после выборов в Сейм. Деньги перечисляют дважды в год - до 15 января и до 15 июля.