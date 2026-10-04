Жители Айзкраукльского края поделили 120 тысяч бюджетных евро. Куда направлены деньги?
Фото: Shutterstock
Жители края не забывают о детях.
В Латвии

Жители Айзкраукльского края поделили 120 тысяч бюджетных евро. Куда направлены деньги?

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Дума Айзкраукльского края утвердила финансирование проектов инициативного бюджета — всего на сумму 119 212,69 евро.

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По итогам голосования жителей в конкурсе проектов поддержку получили шесть заявок, которые получат финансирование самоуправления. Выделенные суммы довольно схожи:

  • 19 861 евро — на обустройство пешеходного подхода к островку в пруду парка и установку качелей‑скамеек в парке усадьбы Одзиена;
  • 19 893,88 евро — проекту «Детство в Ирши», чтобы расширить зону отдыха у водоёма;
  • на создание площади Лачплесиса на кладбище Барукална в Плявиняс — 19 487 евро;
  • на обустройство парка в Плявиняс у Шведских шанцев — 19 972,36 евро;
  • на благоустройство места отдыха у Даугавы в Яунелгаве — 19 999 евро;
  • 19 999,45 евро — проекту «Раскачай качели под открытым небом, чтобы сильными росли дети Селии», цель которого — благоустроить и развить спортивно‑игровую среду на территории дошкольного учебного заведения «Зиединьш» в Нерете.

В соответствии с положением конкурса проектов инициативнгого бюджета самоуправление Айзкраукльского края не только выделяет средства на инициативы жителей, но и обеспечивает их реализацию.

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