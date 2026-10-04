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Жители Айзкраукльского края поделили 120 тысяч бюджетных евро. Куда направлены деньги?
Дума Айзкраукльского края утвердила финансирование проектов инициативного бюджета — всего на сумму 119 212,69 евро.
По итогам голосования жителей в конкурсе проектов поддержку получили шесть заявок, которые получат финансирование самоуправления. Выделенные суммы довольно схожи:
- 19 861 евро — на обустройство пешеходного подхода к островку в пруду парка и установку качелей‑скамеек в парке усадьбы Одзиена;
- 19 893,88 евро — проекту «Детство в Ирши», чтобы расширить зону отдыха у водоёма;
- на создание площади Лачплесиса на кладбище Барукална в Плявиняс — 19 487 евро;
- на обустройство парка в Плявиняс у Шведских шанцев — 19 972,36 евро;
- на благоустройство места отдыха у Даугавы в Яунелгаве — 19 999 евро;
- 19 999,45 евро — проекту «Раскачай качели под открытым небом, чтобы сильными росли дети Селии», цель которого — благоустроить и развить спортивно‑игровую среду на территории дошкольного учебного заведения «Зиединьш» в Нерете.
В соответствии с положением конкурса проектов инициативнгого бюджета самоуправление Айзкраукльского края не только выделяет средства на инициативы жителей, но и обеспечивает их реализацию.