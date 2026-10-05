Дорога обрушилась, а жители кооператива под Ригой до сих пор не могут добиться ремонта

Один из вариантов - разработать локальный план территории, который поможет решить и вопрос с дорогой. Также рассматривается возможность проложить подъезд через земли Rīgas meži, но официальные переговоры об этом пока не начинались. Срок давности по старым постройкам истек, поэтому Государственная служба окружающей среды уже не может наложить штраф. Муниципалитет пока рассчитывает договориться с владельцами; если штрафы все же назначат, платить придется всем совладельцам.