Дорога обрушилась, а жители кооператива под Ригой до сих пор не могут добиться ремонта
В кооперативе Sauleskalna dārzi в Ропажском крае жители годами жалуются на мусор и отсутствие нормальной подъездной дороги. По их словам, муниципалитет не решает проблемы. Об этом рассказала передача "4. studija" Латвийского телевидения.
К участкам владельцы добираются по частной дороге через землю семьи Мейерс. Три года назад во время наводнения дорога обрушилась. Жители просили муниципалитет принять ее на баланс, но получили отказ: дорога частная, а территория затапливается. Есть еще одна проблема - у реки Лиела Югла, по словам местных, оставляют шифер, шины и биологические отходы, сообщает LSM.lv.
Министерство умного управления и регионального развития запрашивало у муниципалитета информацию о мерах, принятых в Sauleskalna dārzi. Однако проверка законности построек и строительный надзор относятся к компетенции самоуправления. Там признают, что проблема пока не решена.
Один из вариантов - разработать локальный план территории, который поможет решить и вопрос с дорогой. Также рассматривается возможность проложить подъезд через земли Rīgas meži, но официальные переговоры об этом пока не начинались. Срок давности по старым постройкам истек, поэтому Государственная служба окружающей среды уже не может наложить штраф. Муниципалитет пока рассчитывает договориться с владельцами; если штрафы все же назначат, платить придется всем совладельцам.