"Отъел" у всех по кусочку, а кого-то и вовсе "съел": политолог о феномене Кулбергса
Как одна партия смогла забрать голоса практически у всех конкурентов? Политолог Ивета Кажока считает Андриса Кулбергса феноменом латвийской политики и объясняет его успех накопившимся запросом общества на перемены.
"Объединенному списку" на этих выборах удалось отнять голоса почти у всех политических сил, поэтому Кулбергс, безусловно, является феноменом латвийской политики, считает ассоциированный исследователь аналитического центра Providus Ивета Кажока. На этих выборах ОС не вытеснил какую-либо партию из ее привычной электоральной ниши, а отнял голоса у всех - от Национального объединения до "Латвии на первом месте" и "Прогрессивных". Больше всего при этом пострадали "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян, а также новые партии, выступавшие с громкими лозунгами, например "Мы меняем правила" и "партия Гобземса".
Такой результат партии Кажока объясняет реакцией избирателей на работу правительств, находившихся у власти последние десять лет. По ее словам, эти правительства отличались низкими амбициями, медленным принятием решений, ориентацией на компромиссы и слабой коммуникацией с обществом.
В результате среди избирателей накапливались недовольство, разочарование и желание перемен, считает Кажока. По ее мнению, этим латвийская политическая среда отличается от ситуации в других странах, поскольку стремление к переменам не связано напрямую с экономической ситуацией. Даже на фоне роста экономики правящая сила могла проиграть выборы. Так произошло, например, в 2018 году, когда Союз зеленых и крестьян во главе с премьер-министром Марисом Кучинскисом потерпел тяжелое поражение на выборах.
Похожий процесс на нынешних выборах привел Кулбергса к столь высокому результату. По словам Кажоки, конкурирующие партии фактически сами подарили ему такой успех. Эксперт призналась, что до сих пор не понимает, о чем думали Союз зеленых и крестьян и "Новое Единство", когда перед выборами утвердили Кулбергса премьер-министром. Уже тогда, по ее словам, было очевидно, что Кулбергс является феноменом и что в обществе созрело желание перемен.
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Результаты выборов, которые оказались еще более впечатляющими, чем можно было предположить, это подтвердили, добавила Кажока.
По мнению эксперта, с точки зрения других партий было фактически самоубийственным шагом "подписаться" под таким правительством. Она считает, что "Новому Единству" остается радоваться хотя бы тому, что партия смогла преодолеть 5%-ный барьер.
При этом, по мнению Кажоки, способность ОС выполнить предвыборные обещания будет зависеть не столько от партнеров по коалиции, сколько от того, насколько едино и слаженно команда сможет работать, имея 42 мандата. Она подчеркнула, что отношения внутри ОС будут гораздо важнее отношений с политическими партнерами. Сейчас у объединения настолько сильные позиции, что оно может выбирать партнеров по коалиции, предлагать им менее выгодные условия и действовать исходя из собственного положения.
Ранее сообщалось, что на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список", тогда как Союз зеленых и крестьян не смог преодолеть 5%-ный барьер. В новом парламенте ОС получит 42 депутатских места, "Латвия на первом месте" - 17, "Суверенная власть"/"Объединение новых латышей" - 15, Национальное объединение - 10, "Прогрессивные" - девять, а "Новое Единство" - семь мандатов.
Полученное ОС количество мандатов стало лучшим результатом какой-либо политической силы на выборах в Сейм после восстановления независимости Латвии. Для сравнения, "Латвийский путь" в 1993 году получил 36 мандатов, "Единство" в 2010 году - 33, а "Центр согласия" на внеочередных выборах 2011 года - 31 мандат.