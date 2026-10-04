"Отъел" у всех по кусочку, а кого-то и вовсе "съел": политолог о феномене Кулбергса

"Объединенному списку" на этих выборах удалось отнять голоса почти у всех политических сил, поэтому Кулбергс, безусловно, является феноменом латвийской политики, считает ассоциированный исследователь аналитического центра Providus Ивета Кажока. На этих выборах ОС не вытеснил какую-либо партию из ее привычной электоральной ниши, а отнял голоса у всех - от Национального объединения до "Латвии на первом месте" и "Прогрессивных". Больше всего при этом пострадали "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян, а также новые партии, выступавшие с громкими лозунгами, например "Мы меняем правила" и "партия Гобземса".