В Даугавпилсе отремонтируют главный городской мост
Самоуправление Даугавпилса заключило договор о реконструкции Моста Единства.
Строительные работы планируется выполнить в течение двух строительных сезонов, обеспечив восстановление конструкций моста и повышение безопасности дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов.
Временный мост планируется построить рядом с железнодорожным мостом. Это будет двухполосный стальной мост с освещением, по которому во время реконструкции направят основной транспортный поток. Если уровень воды в Даугаве не позволит установить его этой осенью, работы перенесут на весну, после половодья. Соответственно, перенаправление движения по временному мосту начнется только после его полной установки и проверки безопасности. Об этом самоуправление дополнительно проинформирует жителей.
Чтобы сохранить непрерывное соединение между обоими берегами Даугавы, в период строительных работ по мосту по-прежнему смогут передвигаться пешеходы, общественный транспорт и оперативные службы. Движение будет регулироваться светофорами. Водителей частного автотранспорта направят на временный мост. Грузовому транспорту предстоит выбирать альтернативные маршруты.
В ходе реконструкции будет демонтировано существующее покрытие моста, снят бетонный защитный слой, восстановлены поврежденные плиты пролетного строения, обустроена новая гидроизоляция и конструкция проезжей части. Также предусмотрено обновление перильных ограждений, барьеров безопасности, бортов, системы освещения и других элементов инфраструктуры. Опоры моста в Даугаве планируется сохранить, поскольку после подводного обследования они признаны технически пригодными для дальнейшей эксплуатации.
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После реконструкции пешеходные тротуары на мосту станут шире и удобнее, обеспечивая более безопасное передвижение для всех участников движения, в том числе людей с детскими колясками и лиц с ограниченной подвижностью.
Общая стоимость проекта: 8 893 721,31 евро, из них финансирование Европейского фонда регионального развития — 4 323 627,00 евро.