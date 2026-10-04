В Даугавпилсе отремонтируют главный городской мост

Временный мост планируется построить рядом с железнодорожным мостом. Это будет двухполосный стальной мост с освещением, по которому во время реконструкции направят основной транспортный поток. Если уровень воды в Даугаве не позволит установить его этой осенью, работы перенесут на весну, после половодья. Соответственно, перенаправление движения по временному мосту начнется только после его полной установки и проверки безопасности. Об этом самоуправление дополнительно проинформирует жителей.