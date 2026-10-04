"Напоминают галлюцинации": заявления Путина о наступлении в Украине не выдерживают критики

В своей речи Путин также вновь представил войну в Украине как конфликт, который якобы был навязан России действиями НАТО и Украины, и заявил, что Москва готова защищать свои интересы всеми имеющимися средствами. Он назвал ситуацию в мире и Европе опасной и обвинил западные страны в агрессивных устремлениях. Reuters и AP отмечают, что российский лидер в очередной раз сделал акцент на угрозе эскалации и допустимости использования всех доступных средств в случае атаки на российскую территорию.