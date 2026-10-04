"Напоминают галлюцинации": заявления Путина о наступлении в Украине не выдерживают критики
Заявления Владимира Путина о масштабном продвижении российской армии в Украине резко расходятся с оценкой ситуации на фронте, которую приводит американский Институт изучения войны (ISW). Российский президент заявил о захвате более 1300 кв. км территории за сентябрь, тогда как подсчеты ISW показывают чистую территориальную потерю России.
Выступая 1 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что за сентябрь российские войска взяли под контроль 1301 кв. км украинской территории. По его словам, это примерно в 2,5 раза больше, чем заявленные российской стороной территориальные приобретения в предыдущие месяцы. Путин также утверждал, что Россия контролирует уже 89% территории Донецкой области и выразил уверенность, что оставшаяся часть региона перейдет под контроль российских войск раньше, чем ожидают Украина и Европа, сообщает DW.
Однако в опубликованном 2 октября анализе ISW приводится совершенно другая картина. На основе геолокированных данных аналитики оценили российские территориальные приобретения в сентябре в 175,54 кв. км, тогда как Украина, по их подсчетам, освободила 256,35 кв. км. В результате чистая потеря Россией контролируемой территории составила 80,81 кв. км.
Если дополнительно учитывать районы, куда российским штурмовым группам удалось проникнуть, но где они не установили полноценный контроль, чистая территориальная потеря России за сентябрь, по оценке ISW, увеличивается до 175,18 кв. км.
Именно эту разницу между заявлениями российского руководства и доступными аналитикам данными ISW считает ключевой. В институте заявили, что утверждения Путина о российских успехах на фронте настолько далеки от реальности, что "напоминают галлюцинации". Аналитики считают, что подобная риторика формирует искаженную картину боевых действий и помогает Кремлю представлять российское наступление значительно более масштабным, чем оно выглядит по независимой оценке.
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При этом ISW не утверждает, что Путин обязательно сознательно использует ложные цифры. Аналитики отмечают, что не могут установить, знает ли российский президент о расхождении данных или получает и принимает за достоверную информацию доклады военного руководства. В институте связывают это с глубоко укоренившейся в российской военной командной структуре практикой предоставления искаженной информации.
В своей речи Путин также вновь представил войну в Украине как конфликт, который якобы был навязан России действиями НАТО и Украины, и заявил, что Москва готова защищать свои интересы всеми имеющимися средствами. Он назвал ситуацию в мире и Европе опасной и обвинил западные страны в агрессивных устремлениях. Reuters и AP отмечают, что российский лидер в очередной раз сделал акцент на угрозе эскалации и допустимости использования всех доступных средств в случае атаки на российскую территорию.
Одновременно в ISW обращают внимание на изменение российской логики ведения войны. По оценке института, замедление территориального продвижения заставляет Кремль делать больший акцент на дальних ударах по Украине. В такой стратегии Москва, как считают аналитики, может рассчитывать не столько на быстрый захват больших территорий на поле боя, сколько на изматывание Украины интенсивными ударами в зимний период.