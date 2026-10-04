"Разочарование и равнодушие опасны для будущего нашей страны": Ринкевич - о низкой явке на выборах в Сейм
Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен рекордно низкой явкой на выборах в Сейм. Он предположил, что многие избиратели не верят в возможность повлиять на политику, и призвал общество задуматься о причинах разочарования и равнодушия.
Президент предположил, что многие не верили в свою способность влиять на политические процессы, а предложения партий их не заинтересовали.
"Разочарование и равнодушие опасны для демократических основ и будущего нашей страны. Когда страсти утихнут, об этом должны серьезно задуматься политики, эксперты и журналисты", - считает Эдгар Ринкевич.
Он подчеркнул, что волшебной палочки нет и у него. При этом президент надеется, что 15-й Сейм своей работой сможет существенно укрепить доверие общества к власти и на выборах в 16-й Сейм придет значительно больше граждан.
Ринкевич поблагодарил всех, кто участвовал в выборах, а также членов избирательных комиссий и организаторов, обеспечивших их безопасное и бесперебойное проведение.
По оценке президента, некоторые вещи, в том числе законодательство, необходимо улучшить и доработать. Однако в целом, считает он, была проделана большая и сложная работа.
Ринкевич также поздравил политические силы и кандидатов, прошедших в Сейм. Тем, кто остался за проходным барьером, президент сказал спасибо за участие. "Важно, что есть люди, которые сочли подходящими именно ваши идеи и программы. Значит, есть потенциал развивать их и убеждать более широкий круг избирателей. Следующий политический цикл уже не за горами", - отметил Ринкевич и пожелал им удачи.
Читайте продолжение после рекламы
Президент подчеркнул, что через месяц, когда начнет работу новый состав парламента, Латвия откроет новую страницу в развитии страны. "Удачи нашим представителям! Пусть у всех нас получится вместе сделать Латвию лучше и безопаснее!" - пожелал Ринкевич.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.
После подсчета примерно 99% голосов на выборах в 15-й Сейм уверенно лидирует "Объединенный список" (AS), а Союз зеленых и крестьян (ZZS) не преодолел 5-процентный барьер.
За AS проголосовали 35,3% избирателей. На втором месте находится партия "Латвия на первом месте" (LPV) с 13,1%, за ней следует объединение "Суверенная власть / Объединение младолатышей" (SV/AJ) с 11,73%. За Национальное объединение (NA) проголосовали 8,91%, за "Прогрессивных" - 7,81%, а за "Новое единство" (JV) - 6,34%. Пока ниже проходного барьера находится ZZS с 4,41%.
При таком соотношении сил AS может рассчитывать на 42 места в Сейме, LPV - на 17 мандатов, SV/AJ - на 15, Национальное объединение - на 10, "Прогрессивные" - на девять, а JV - на семь.
Число мандатов, которое получит AS, станет лучшим результатом политической силы на выборах в Сейм после восстановления независимости Латвии. Для сравнения: партия "Латвийский путь" получила 36 мандатов в 1993 году, "Единство" - 33 в 2010 году, а "Согласие" - 31 мандат на досрочных выборах 2011 года.