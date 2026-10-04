"Разочарование и равнодушие опасны для будущего нашей страны": Ринкевич - о низкой явке на выборах в Сейм

Ринкевич также поздравил политические силы и кандидатов, прошедших в Сейм. Тем, кто остался за проходным барьером, президент сказал спасибо за участие. "Важно, что есть люди, которые сочли подходящими именно ваши идеи и программы. Значит, есть потенциал развивать их и убеждать более широкий круг избирателей. Следующий политический цикл уже не за горами", - отметил Ринкевич и пожелал им удачи.