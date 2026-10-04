"Она сделала все для падения рейтинга": Кариньш жестко раскритиковал Силиню после выборов

По данным фактического подсчета голосов, "Новое Единство" получило 6,34% голосов и семь мандатов в новом Сейме. Первым за 5%-ным барьером остался Союз зеленых и крестьян, который, согласно предварительным результатам, в парламент не проходит. Всего в новый Сейм проходят шесть политических сил. "Объединенный список" получил 35,3% голосов и 42 мандата, "Латвия на первом месте" - 13,1% и 17 мандатов, "Суверенная власть"/Младолатыши - 11,74% и 15 мандатов, Национальное объединение - 8,91% и 10 мандатов, "Прогрессивные" - 7,81% и девять мандатов.