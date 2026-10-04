"Она сделала все для падения рейтинга": Кариньш жестко раскритиковал Силиню после выборов
Экс-премьер Кришьянис Кариньш не стал смягчать оценку провала "Нового Единства": партия получила лишь 6,34% и семь мандатов против 18,97% четыре года назад. Он прямо связал падение рейтинга с ошибками руководства и действиями своей преемницы Эвики Силини.
Бывший премьер-министр Латвии и бывший член "Нового Единства" Кришьянис Кариньш резко оценил результат партии на выборах в 15-й Сейм. По его словам, падение поддержки стало закономерным итогом ошибок руководства, а бывшая премьер-министр Эвика Силиня за последние три года сделала все для дальнейшего снижения рейтинга партии.
По данным фактического подсчета голосов, "Новое Единство" получило 6,34% голосов и семь мандатов в новом Сейме. Первым за 5%-ным барьером остался Союз зеленых и крестьян, который, согласно предварительным результатам, в парламент не проходит. Всего в новый Сейм проходят шесть политических сил. "Объединенный список" получил 35,3% голосов и 42 мандата, "Латвия на первом месте" - 13,1% и 17 мандатов, "Суверенная власть"/Младолатыши - 11,74% и 15 мандатов, Национальное объединение - 8,91% и 10 мандатов, "Прогрессивные" - 7,81% и девять мандатов.
Еще до появления окончательного расклада Кариньш назвал результат "Нового Единства" разгромным. По данным exit poll, партия получала лишь 6,7% голосов, тогда как на выборах в Сейм в 2022 году за нее проголосовали 18,97% избирателей.
"Результаты "Нового Единства" предварительно разгромные, хотя бывшие коллеги по партии сейчас еще пытаются представить эту новость в "позитивном свете"", - заявил Кариньш агентству LETA.
По его словам, на предыдущих выборах "Новое Единство" победило, а теперь партия фактически вернулась к результату 2018 года. При этом бывший премьер подчеркнул, что окончательную картину можно будет оценить после официального утверждения результатов. ЦИК указывает, что окончательные официальные результаты выборов должны быть утверждены до 19 октября.
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Кариньш считает, что падение поддержки партии имеет несколько причин. Одной из них он назвал заметный в последнее время дефицит руководства. Особенно жестко бывший премьер высказался о своей преемнице на посту главы правительства Эвике Силине.
По его словам, именно она "сделала все", чтобы за последние три года рейтинг "Нового Единства" снижался.
Кроме того, Кариньш указал на ряд тактических ошибок внутри партии. В частности, он назвал запоздалой замену кандидата на пост премьер-министра на Арвила Ашераденса. По мнению бывшего премьера, партия так и не разобралась во внутренних отношениях, не определила, как будет развиваться дальше и кто должен ее возглавлять.
Одновременно Кариньш отметил результат "Объединенного списка", которому, по его словам, удалось убедить значительное число избирателей. Это он связал со сменой власти непосредственно перед выборами и получением "большой трибуны".
Результаты остальных партий, по словам Кариньша, в целом не стали для него неожиданностью и оказались близки к данным предвыборных опросов. При этом он подчеркнул, что окончательные цифры могли отличаться - как в большую, так и в меньшую сторону.