Скандал вокруг Госканцелярии - фигурант уголовного дела Кронбергс покинул пост с щедрыми выплатами
Бывший директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс до 18 мая этого года получил в учреждении 78 982 евро, свидетельствует поданная им при уходе с должности декларация должностного лица.
В декларации вся эта сумма указана как зарплата, поэтому невозможно определить, сколько составила компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска. Ранее в Государственной канцелярии агентству LETA подтвердили, что Кронбергсу выплатят такую компенсацию, но не уточнили ее размер.
Также он указал задолженность в размере 30 183 евро, автомобиль BMW iX xDrive 40 2022 года, находящийся в его пользовании, и принадлежащую ему недвижимость в Олайнской волости.
Для сравнения: в 2025 году Кронбергс получил на посту директора Государственной канцелярии 97 066 евро зарплаты, свидетельствует его декларация за тот год.
Ранее сообщалось, что в первой половине мая занимавший тогда должность директора Государственной канцелярии Кронбергс был задержан по так называемому делу лесопромышленников. Сначала его отстранили от должности, а позднее стороны договорились, что он ее покинет.
Государственная канцелярия - центр правительства Латвии. Это учреждение обеспечивает работу правительства, анализирует данные, оценивает различные сценарии действий и привлекает экспертов из разных областей. На основе данных и исследований оно предоставляет информацию премьер-министру и правительству, помогая им принимать более точные решения, основанные на фактах. Работой Государственной канцелярии руководит директор - чиновник высшего ранга.
С сентября 2015 года отбор руководителей учреждений прямого государственного управления централизованно проводит Государственная канцелярия.