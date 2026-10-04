"Подумаю об этом завтра": какие решения жители Латвии откладывают чаще всего

"Люди чаще всего откладывают не мелочи, а именно то, результат чего нельзя почувствовать сразу. Медосмотр, регулярные накопления или пересмотр пенсионного плана обычно не требуют немедленных действий, поэтому их легко отложить. Если человек не уверен, что принимает правильное решение, ему проще подождать. Поэтому важнее сосредоточиться не на идеальном конечном результате, а на первом небольшом шаге. Если хочется начать откладывать деньги, не обязательно сразу придумывать идеальную инвестиционную стратегию - можно начать хотя бы с 10 или 20 евро. Маленький конкретный шаг часто ценнее идеального плана, который так и не воплощен в жизнь", - рассказала наставник по финансовой грамотности банка SEB Линда Шаблинска.