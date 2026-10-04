"Подумаю об этом завтра": какие решения жители Латвии откладывают чаще всего
Жители Латвии часто откладывают важные решения, если не видят результата сразу. Опрос показал, что главный тормоз - не нехватка времени, а страх ошибиться.
Чаще всего жители откладывают заботу о здоровье - в последнее время так поступала треть опрошенных банка SEB. Почти каждый четвертый откладывает создание накоплений или инвестиции, а 20% - решения о финансовой безопасности в будущем, в том числе о пенсионных накоплениях. Столько же респондентов откладывают смену работы, а 15% - учебу или переквалификацию.
Эта тенденция особенно заметна среди молодых людей. В возрасте от 18 до 29 лет вопросы здоровья откладывают 37% опрошенных, каждый третий - создание накоплений или инвестиции, а более четверти - решения о переменах в карьере.
Главная причина - страх ошибиться
Хотя откладывание важных решений часто связывают с нехваткой времени, данные опроса показывают, что чаще всего мешает страх ошибиться. Об этом сообщили 21% респондентов. Еще 17% назвали финансовую неопределенность, а 14% признались, что пока не чувствуют себя готовыми принять решение. Столько же опрошенных сослались на эмоциональную усталость или стресс.
"Люди чаще всего откладывают не мелочи, а именно то, результат чего нельзя почувствовать сразу. Медосмотр, регулярные накопления или пересмотр пенсионного плана обычно не требуют немедленных действий, поэтому их легко отложить. Если человек не уверен, что принимает правильное решение, ему проще подождать. Поэтому важнее сосредоточиться не на идеальном конечном результате, а на первом небольшом шаге. Если хочется начать откладывать деньги, не обязательно сразу придумывать идеальную инвестиционную стратегию - можно начать хотя бы с 10 или 20 евро. Маленький конкретный шаг часто ценнее идеального плана, который так и не воплощен в жизнь", - рассказала наставник по финансовой грамотности банка SEB Линда Шаблинска.
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Опрос также показывает, что при принятии финансовых решений жители Латвии часто не торопятся и сначала ищут дополнительную информацию. Более трети респондентов - 36% - принимают важные финансовые решения только после того, как соберут дополнительные сведения. Еще треть предпочитает действовать постепенно, продвигаясь вперед небольшими шагами.
"В финансовых вопросах людям часто важно понимать, что именно они делают и к каким последствиям это приведет. Поэтому принятие решения может занять больше времени: сначала люди сравнивают информацию и оценивают варианты и только потом решаются на конкретный шаг. Особенно это касается вопросов, которые влияют на финансы в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Линда Шаблинска.
Опрос жителей по заказу банка SEB в мае 2026 года провела исследовательская компания Norstat. В нем участвовали 1010 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.