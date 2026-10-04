Андрис Кулбергс рассказал, как расслаблялся перед ночью выборов, и посвятил особые слова жене
Можно только представить, насколько напряженными были последние месяцы и период выборов для кандидатов в депутаты. Премьер-министр Андрис Кулбергс рассказал, что помогало ему расслабиться и кого он хочет поблагодарить за поддержку в первую очередь.
В ночь выборов в разговоре с TV24 он обозначил не только основные задачи, которые предстоит решать, но и посвятил теплые слова своей жене.
"Я волнуюсь. Потому что это очень серьезный результат. Это очень большое доверие избирателей, большее, чем я ожидал. Люди действительно хотят и желают перемен в стране. Мы не обещали никаких воздушных замков и молочных рек, как остальные партии. Мы четко понимаем, что означает финансовая ситуация в стране. Это приоритет, который необходимо привести в порядок. Мы больше не можем продолжать так занимать деньги. Нам необходимо пересмотреть функции, на которые расходуются лишние средства, где есть расточительство, а также решить вопрос коррупции и параллельно стимулировать экономику", - заявил Кулбергс.
На замечание, что последние четыре месяца были очень напряженными, и вопрос о том, как премьер расслаблялся, Кулбергс ответил: "Только что друзья устроили мне сюрприз, сегодня днем я прочистил голову. Я был в лесу со своими друзьями, на мотоцикле. Мы устроили физическую активность, я очистил мысли. Я готов с новыми силами взяться за работу".
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На вопрос о планах на вечер после выборов Кулбергс признался, что уделит внимание своей жене, с которой не виделся уже две недели. "Это и ее заслуга тоже. Если бы ее не было, я не смог бы быть премьер-министром. Дома должен быть кто-то, кто держит семью и заботится о детях. Работа премьер-министра невозможна, если дома нет сильной и поддерживающей жены, поэтому я должен в значительной степени поблагодарить ее", - признал Кулбергс.