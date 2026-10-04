Андрис Кулбергс рассказал, как расслаблялся перед ночью выборов, и посвятил особые слова жене

"Я волнуюсь. Потому что это очень серьезный результат. Это очень большое доверие избирателей, большее, чем я ожидал. Люди действительно хотят и желают перемен в стране. Мы не обещали никаких воздушных замков и молочных рек, как остальные партии. Мы четко понимаем, что означает финансовая ситуация в стране. Это приоритет, который необходимо привести в порядок. Мы больше не можем продолжать так занимать деньги. Нам необходимо пересмотреть функции, на которые расходуются лишние средства, где есть расточительство, а также решить вопрос коррупции и параллельно стимулировать экономику", - заявил Кулбергс.