Перемены без революции: чего, по мнению экспертов, хотят избиратели Латвии
Предварительные итоги выборов в 15-й Сейм показывают, что избиратели проголосовали за перемены, но не радикальные. Теоретически правительство могут сформировать "Объединенный список" (AS) и Национальное объединение (NA), однако у такой коалиции будет небольшое большинство. Политологи считают более вероятным союз трех партий с участием "Нового единства" (JV).
Политолог Лелде Метла-Розентале отметила, что AS и NA могут сформировать правительство вдвоем, но с небольшим перевесом в парламенте. По оценке политолога Юриса Розенвалдса, реалистичнее коалиция из AS, NA и JV: она была бы устойчивее. Включение "Прогрессивных" сделало бы ее еще надежнее, но между этой партией и Национальным объединением давно нет взаимопонимания. Розенвалдс считает, что избиратели хотят перемен и нового подхода, но не революции, сообщает LSM.lv.
AS добился исторического результата и теперь может задавать условия. Однако, предупреждают эксперты, это объединение разных партий и организаций, а не единая партия. Поэтому пока неясно, удастся ли собрать всех 42 депутатов вокруг общих решений.
Розенвалдс назвал результат "звездным часом" лидера AS Андриса Кулбергса и голосованием за личность, но усомнился, насколько избирателям близки идеи самого объединения. Метла-Розентале добавила, что ожидания от Кулбергса как возможного премьера у избирателей могут сильно различаться.
Директор центра Providus Санда Лиепиня призвала выяснить, почему так много имеющих право голоса не участвовали в выборах. Она также отметила, что большое число голосов, отданных за партии, не прошедшие в Сейм, сыграло на руку лидеру гонки - AS.
Розенвалдс напомнил, что явка в Латвии не самая низкая в Евросоюзе, и подчеркнул: ответственность за участие в политической жизни лежит не только на политиках, но и на самих гражданах.
По словам Розенвалдса, электораты AS и Союза зеленых и крестьян (ZZS) похожи: рост поддержки одной силы часто сопровождается потерями другой. Он считает, что у ZZS сохраняются традиции и будет государственное финансирование, поэтому объединение не сдастся.
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Лиепиня, напротив, предположила, что страна наблюдает конец эпохи ZZS. Метла-Розентале отметила, что партия не смогла критически оценить собственные проблемы и винила в низких рейтингах других.
Результат JV, которая едва прошла в Сейм, Розенвалдс назвал закономерным. По его словам, партия может быть довольна уже тем, что сохранила места в парламенте: в последние годы ее рейтинг заметно колебался.