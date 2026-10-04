Перемены без революции: чего, по мнению экспертов, хотят избиратели Латвии

Политолог Лелде Метла-Розентале отметила, что AS и NA могут сформировать правительство вдвоем, но с небольшим перевесом в парламенте. По оценке политолога Юриса Розенвалдса, реалистичнее коалиция из AS, NA и JV: она была бы устойчивее. Включение "Прогрессивных" сделало бы ее еще надежнее, но между этой партией и Национальным объединением давно нет взаимопонимания. Розенвалдс считает, что избиратели хотят перемен и нового подхода, но не революции, сообщает LSM.lv.