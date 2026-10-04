Кого выбрала Рига? Столица определила основной состав будущего Сейма
Рига определила главный расклад нового Сейма: "Объединенный список" получил сразу 14 мандатов, а Национальное объединение - лишь три. При этом некоторые известные политики серьезно потеряли позиции из-за массовых вычеркиваний избирателей.
В Риге на данный момент подсчитаны голоса со всех 163 участков, но еще продолжается обобщение вычеркиваний и "плюсов". В Риге распределяется наибольшее количество мандатов депутатов Сейма - 38. Из избранных в Сейм партий наибольшую поддержку получил "Объединенный список" (ОС), а наименьшую - Национальное объединение, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.
ОС в Рижском избирательном округе получил 14 мандатов, которые могут получить Андрис Кулбергс, Янис Ензис, Лига Меньгелсоне, Карина Микелсоне, Гунтарс Витолс, Лиене Апине, Мартиньш Бренцис, Эдгарс Штелмахерс, Янис Уртанс, Виестурс Витовскис, Марис Озолиньш, Агнесе Купача, Валтерс Болевицс и Янис Стерниекс. Больше всего в этом списке вычеркивали Ингмарса Лидаку, который с третьего места опустился на последнее. В общей сложности его вычеркнули 8819 избирателей, а поставили "плюс" - 4974.
Голосование на выборах в Сейм 2026
3 октября в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм.
Из "Сувереннойая власти"/Младолатышей" мандаты получат Юдия Степаненко, Рудольф Бреманис, Любовь Швецова, Юлия Сохина, Наталия Абола, Инна Дьери и Артурс Клебахс.
От "Латвии на первом месте" (ЛПМ) шесть мандатов могут получить Айнар Шлесерс, Регина Лочмеле, Андрей Клементьев, Робертс Жемайтис, Майя Арманева и Евгения Шафранек.
"Прогрессивные" в Риге получили пять мандатов, и депутатские места, возможно, достались Андрису Шуваеву, Майрите Лусе, Антонине Ненашевой, Мартиньшу Хиршсу и Селме Левренце. В списке "Прогрессивных" больше всего вычеркивали бывшего министра сообщения Каспарса Бришкенса, который с четвертого места в списке опустился на последнее. Поддержку ему выразили 1348 избирателей, а вычеркнули - 2940 избирателей.
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"Новое единство" и Национальное объединение получат по три мандата, и в Сейм избраны Байба Браже, Андрей Юдин и Инесе Либиня-Эгнере от "Нового Единства" и Илзе Индриксоне, Наурис Пунтулис и Иварс Аболиньш от Нацобъедиения.