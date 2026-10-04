Кого выбрала Рига? Столица определила основной состав будущего Сейма

ОС в Рижском избирательном округе получил 14 мандатов, которые могут получить Андрис Кулбергс, Янис Ензис, Лига Меньгелсоне, Карина Микелсоне, Гунтарс Витолс, Лиене Апине, Мартиньш Бренцис, Эдгарс Штелмахерс, Янис Уртанс, Виестурс Витовскис, Марис Озолиньш, Агнесе Купача, Валтерс Болевицс и Янис Стерниекс. Больше всего в этом списке вычеркивали Ингмарса Лидаку, который с третьего места опустился на последнее. В общей сложности его вычеркнули 8819 избирателей, а поставили "плюс" - 4974.